„Start je důležitý, když takto zvládnete úvodní dva zápasy, dostanete se do psychické pohody. Ale je to pořád začátek. Podařilo se nám v obou zápasech po dvou třetinách vést o více gólů tak, že už jsme se nemuseli nikam hnát,“ pochvaloval si Zdeněk Hábl, autor vítězné trefy v nedělním duelu s Karlovými Vary.

Ze střední třetiny jeho rána zapadla přímo pod horní tyč.

„Ani jsem moc nemířil, nějak jsem do toho plácl a zaplachtilo to tam, to už se mi letos nepovede," usmál se. Krom bilance 2+2 však uhlídal snajpra soupeře Michala Geiera. „My se máme hlídat navzájem, dnes se mi to povedlo líp. Známe se moc dobře, dnes to vyšlo lépe nám,“ dodal Hábl.

Už v sobotu pak obhájce mistrovského titulu pěti góly zničil pražskou Spartu.

„Čekali jsme od Sparty víc, to je pravda, ale nějaký odpor kladli. Dobře jsme napadali, měli problém s rozehrávkou, nedařilo se jim chodit moc do brejků,“ všiml si Joppa, který v zápase vstřelil čtyři góly a přidal jednu asistenci.

„Čtyři góly jsem Spartě ještě nedal, asi jen hattrick. Při těch gólech mě kluci pěkně našli, ať už Robo Turic, Marian Ligda nebo Zdeněk Šafránek,“ smál se nad událostmi čtvrté branky zlínský forvard.

ZLÍN – SPARTA 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Joppa (Turic, Z. Hábl), 16. Joppa (Ligda), 24. Joppa (Turic), 29. Joppa, 43. Z. Hábl (Joppa, Ligda). Vyloučení: 1:1 Využití: Bez. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 26:13 (10:5, 10:5, 6:3).

Zlín: Matoušek (Molek) – Julina, Ferenčík, Z. Hábl – Joppa, Turic, D. Hábl, Ligda, Korman, Mach. Sparta: Vápenka – J. Krupička, Zapletal, Raul – Ohar, Novotný, Frolík, Šafránek, Nachtigalová, Zikmund, Pšenčík.

ZLÍN – KARLOVY VARY 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. Joppa (Ligda, Turic), 24. Z. Hábl (Julina), 29. Joppa (Ligda, Turic), 34. Z. Hábl (Joppa), 34. Julina (Z. Hábl), 43. Joppa (Z. Hábl). Vyloučení, využití, v oslabení: Bez. Střely na branku: 23:15 (5:4, 10:6, 8:5).

Zlín: Matoušek (Molek) – Julina. Z. Hábl, Ferenčík – Joppa, Ligda, Turic, Korman, D. Hábl, Mach.

Karlovy Vary: Mach – Nejedlý, Wágner, Forgo, Veselý, Kovářík, Geier, Karafiát.