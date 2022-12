„Je to obraz toho, že se nám nedaří. I tak jsem rád, že lidé přijdou a fandí nám. Budeme se snažit být lepší, abychom je dostali zpátky na svoji stranu. Doufám, že nás podrží. I pro ně je to samozřejmě těžké. Všichni jsme od sezony měli očekávání. Jako hráči to zatím neplníme,“ uvědomuje si kapitán Beranů Pavel Kubiš.