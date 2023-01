„Chtěli jsme navázat na včerejší výkon s Plzní, myslím, že se nám to podařilo. V první třetině jsme ještě neměli dostatečný důraz, od druhé jsme podali výborný týmový výkon, za který kluky chceme pochválit. Víme, po jaké cestě jdeme. Když v těchto věcech budeme pokračovat, tak budeme úspěšní," pronesl Jenáček po úterní výhře nad Spartou.

Zlínští junioři se díky dvěma tříbodovým vítězstvím zkraje nového roku vyhoupli na devátou příčku extraligy, na osmou příčku zajišťující play-off ztrácí čtyři body, Plzeň má však zápas k dobru. Na poslední sestupové čtrnácté místo mají náskok patnáci bodů.

„Jsem přesvědčený, že kluci chtějí zabojovat o play-off a mít dobrou sezonu. Věřím, že se o to budeme rvát do posledního kola," přeje si loňský kouč "A-týmu" Beranů.

Jeho svěřenci už v pátek přivítají dvanácté Pardubice, v sobotu předposlední hradecký Mountfield. Příští sobotu zajíždí na půdu poslední Olomouce. „Budeme se snažit v těch výkonech pokračovat. Uvidíme, na co to bude stačit. Pardubice mají výborný tým, v Hradci jsme dostali 0:7. Je to pro nás další výzva," dodal Luboš Jenáček.

Rozhovor s Lubošem Jenáčkem o loňské sezoně i návratu k juniorce vyjde v nejbližších dnech.

Extraliga juniorů, 35. kolo

PSG Berani Zlín – HC Škoda Plzeň 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Sadovikov (Chludil, Burian), 29. Zavřel (Čechmánek), 47. Sadovikov (L. Heš, Zavřel), 56. L. Heš, 58. Vaculík (Frömel) – 34. D. Soukup (Kreuzman), 43. Titlbach (Mazanec, Pešek).

PSG Berani Zlín: Synek (Málek) – Hamrla, Zavřel, Nábělek (C), Špaňhel, Velikovský, Šišák, Burian – Čechmánek, Chludil (A), Frömel, Matúšů, Vaculík, Laciga, Babulík, J. Heš, Pilát, L. Heš (A), Sadovikov.

HC Škoda Plzeň: Lokajíček (Jansa) – Jiříček, Hodinář, Skok, Buzek, Jánský, Houdek – Pešek, Kučera, Kreuzman, Hořejší, Korčák, Mazanec (A), M. Soukup (A), Kaiser, Benák, Borák, Titlbach, D. Soukup, Dáňa (C).

Extraliga juniorů, 36. kolo

PSG Berani Zlín – HC Sparta Praha 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Babulík (Hamrla, Burian), 27. Šišák (Čechmánek, Frömel), 31. Heš (Hamrla, Zavřel), 60. Chludil (Vaculík, Synek) – 20. Červenka

PSG Berani Zlín: Synek (Málek) – Šišák, Burian, Nábělek (C) , Hamrla, Špaňhel, Zavřel, Velikovský – Vaculík, Babulík, Pilát, Klimek, Frömel, Marek, Matúšů, Chludil (A), Laciga, Sadovikov, Čechmánek, J. Heš

HC Sparta Praha: Artsatbanov (Liemann) – Pavlák, Šindelek, David, Červenka (A), Ducháč (C), Bartoň – Vašíček, Mácha, Novák, Hrrabík, Senčák, Fábry, Stepanchuk, Krupička, Höll, Theimer, Hamršmíd, Žmola