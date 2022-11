Byl to právě 25letý obránce, který se první soutěžní trefou v dresu ševců postaral o tři body. O pár minut dříve se objevil ve velké skrumáži. Ta ale brankou neskončila. „Kluci to tam vezli dopředu, teď už přesně nevím, kdo to vystřelil. Puk tam vyplaval, měl jsem jednu dorážku, pak to dorážel Sedlo, Illé, odrazilo se to znovu ke mně. Z bekhendu jsem si to dával na forhend, měl jsem prázdnou branku, obránce mi ale zabránil. Naštěstí jsem střídání na to dal gól," oddechl si Bartko.

