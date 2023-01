Nyní se už se svými parťákymůže připravovat na derby se Vsetínem.

„Na Lapači je úžasná, třaskavá atmosféra. Vážně super, stejně jako tady. Derby je neskutečné, do této doby jsem ho nikdy nezažil, moc se mi to líbí. Doufám, že tam přijede co nejvíce našich fanoušků. Budeme se snažit makat, dát do toho všechno. Ukázat, že tři prohry se Vsetínem nás štvou," nechce dopustit další nezdar s Valachy.

