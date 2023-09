FOTOGALERIE/ Dosáhli na třetí vítězství v sezoně, povyskočili na šesté místo skupiny Východ. Junioři hokejových Beranů i s nadějným bekem Tomášem Mikelem, který ve středu debutoval v Chance lize, v 9. kole nejvyšší soutěže udolali Kometu Brno 4:3.

Junioři hokejových Beranů (žluté dresy) si poradili s Kometou Brno. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Na naší straně určitě panuje spokojenost, odehráli jsme velmi dobrý zápas. Ve druhé třetině jsme se snažili hrát něco jiného a to zjevně nefungovalo. Vyzdvihnout musím dobrý pohyb, byli jsme efektivní v zakončení. Třetí třetina byla dobrá, samozřejmě až na ten závěr. Tam jsme udělali chybičky a byli jsme za to potrestaní. Ale udrželi jsme to a jsme strašně rádi za tři body," radoval se po konci utkání hlavní kouč zlínské juniorky Jan Srdínko.

„My jsme špatně začali, hlavně pohyb nebyl dobrý. Domácí líp bruslili, byli důraznější a nám to uteklo. V podstatě jsme prohrávali celý zápas. Až ke konci jsme hrát a snížili jsme. Ještě to bylo drama, ale už to nestačilo. Začali jsme pozdě," posteskl si lodivod střídačky rivala Pavel Pazourek.

Extraliga juniorů, 9. kolo

Berani Zlín - HC Kometa Brno 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 8. Pilát (Čechmánek, Špaňhel), 16. Heš (Vaculík, Lukaštík), 44. Nekvapil (Pilát), 49. Pilát – 31. D. Svoboda (Ulbricht, K. Horváth), 58. D. Svoboda (De. Bárta, Rakus), 58. K. Horváth (Ekrt, F. Němec).

Střely na branku: 27:31. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Rozhodčí: Maťašovský, Čech - Mikšík, Kučera.

Berani Zlín: Kowalczyk – Zavřel, Šišák, Špaňhel, Lukaštík, Nábělek, Mikel, Burian – Pešák, Pražan, A. Koláček, Heš, Urban, Klimek, Čechmánek, Tomek, Pilát, Vaculík, Martin Holba, Nekvapil.

HC Kometa Brno: Kavan – Ulbricht, F. Němec, D. Svoboda, Jurný, Bůžek, Kuswito, A. Pospíšil, Zubíček – Chludil, Ekrt, D. Moravec, K. Horváth, Otava, Rakus, Veselský, Habermann, De. Bárta, J. Nesvadba, Pavlík.