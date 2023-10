FOTOGALERIE/ Na tento kolaps budou chtít hned zapomenout. Navíc v jejich situaci! Junioři hokejových Beranů v 17. kole extraligy vedli proti Dukle Jihlava 3:0, s týmem z Vysočiny padli 3:5. Výrazně se jim vzdálil přímý postup do play-off.

Junioři Beranů ztratili vedení s Duklou Jihlava. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Měli to skvěle rozehrané, po úvodní třetině díky trefám Zavřela a Heše vedli 2:0. Ve 26. minutě navíc na 3:0 zvyšoval Čechmánek, vše tak směřovalo k hladkým třem bodům. Nezbyl ani jeden.

V Trinity Bank Aréně Luďky Čajky došlo k velkému obratu. Jihlava do konce prostřední části snížila na rozdíl jediného gólu, ve třetím dějství skóre otočila.

Svěřenci Jana Srdínka se po sedmnácti odehraných zápasech nachází na posledním osmém místě skupiny Východ, právě na čtvrtou Duklu ztrácí už 17 bodů.

Do konce první části základní části jim zbývá odehrát 11 kol, získat můžou maximálně 33 bodů, přímý postup do play-off a brzká jistota záchrany pro příští ročník nejvyšší soutěže tak nyní vypadá velmi nereálně.

Naději na účast ve vyřazovacích bojích však budou mít stále. Pokud skutečně spadnou do horší výkonnostní skupiny, ve které by byli s dalšími čtyřmi týmy ze skupiny Západ, tak v dalších 28 zápasech si můžou vybojovat předkolo play-off. Znovu by museli skončit mezi nejlepším kvartetem, v opačném případě by hráli o záchranu.

Tabulku najdete zde.

Extraliga juniorů, 17. kolo skupiny Východ

Berani Zlín – HC Dukla Jihlava 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 8. Zavřel (Čechmánek, Burian), 13. Heš (Nekvapil, Vaculík), 26. Čechmánek (Heš, Vaculík) – 30. Klapica (Rauš, Modl), 33. Číhal (Rauš, Klapica), 50. Kuprijanov (Burkov), 52. Kuprijanov (Jo. Jungwirth), 60. Burkov (Jo. Jungwirth).

Střely na branku: 48:35. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Rozhodčí: Rapák, Šico - Kučera, Bartoň. Diváci: 45.

Berani Zlín: Kowalczyk (Uherek) – Šišák, Burian (C), Zavřel, Špaňhel, Lukaštík, Velikovský – Klimek, Čechmánek, Pilát – Nekvapil, Heš, Vaculík – Tomek, Holba, M. Horský – Urban.

HC Dukla Jihlava: Cinka (26. Vejmelka) – Číhal, Jeletz, Vovsík, P. Mrtka, Topol, Vandas, Löffler – Jo. Jungwirth, Kuprijanov, Burkov – Rauš, Modl, Já. Jungwirth – Nosek, R. Váňa, Klapica – Šabatka, Niederhafner, Valach.