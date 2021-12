„Jsme rádi, že kluci si konečně po všech výběrech a trénincích mohli zahrát mezinárodní utkání, že se mohli poměřit. Je to pro ně velká zkušenost. A to i přes to, že to nebylo s úplnou největší světovou špičkou, na což stále čekáme,“ poukázal Razým na již dříve zrušené duely vinou koronavirové situace, do kterých mimo jiné spadalo utkání se stejně starým výběrem Ruska.