Objektiv Jana Zahnaše: Tři junioři i srdnatý výkon. Takto vypadal duel s Třebíčí

FOTOGALERIE/ Vzdorovali, co to jen šlo. A to i se třemi juniory v sestavě –⁠ Šimonem Frömelem, Jakubem Čechmánkem a Stanislavem Sadovikovem. Hokejisté Zlína nakonec v 46. kole Chance ligy padli s favorizovanou Třebíčí 1:3.

Fanoušci Beranů během zápasu s Třebíčí. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš