Co se týče samotné atmosféry, tak ta byla na výborné úrovni. Pochvalovali si ji trenéři i samotní hráči. „Bylo to nádherné. Musím poděkovat fanouškům na jedné i druhé straně,“ ocenil oba tábory kapitán Beranů Pavel Kubiš.

Kapitán Beranů Kubiš: Nešly nám nohy, tahali jsme za kratší konec

„Atmosféra byla neskutečná. Je to úplně o něčem jiném, než loni v Kadani, kam přišlo 50 lidí. Jsou to skvělé okamžiky," přidal druhý muž s "C" na hrudi Vít Jonák.

