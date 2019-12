„Lichotí mi to. I když já mu nesahám ani po kotníky. Nemá mě co urážet,“ pousmál se 30letý Jakub Ferenc, historicky první zlínský vítěz Radegast indexu za měsíc listopad, tedy hitparády extraligových bojovníků, která počítá hity a zablokované střely.

Kolikrát jste už slyšel, že se podobáte Chárovi?

Občas to slyším. Od začátku mé kariéry. Je to nejjednodušší přirovnání. On je neuvěřitelný hráč a dříč. Když vidíte zápasy NHL, kde je menší kluziště, naprosto mu to sedlo. Udělal dobrý krok, že do Ameriky šel. Je mu jednačtyřicet a hraje výborně.

Chára je o dvanáct let starší. Byl to váš vzor, ke kterému jste vzhlížel, když kvůli výšce máte k sobě blízko?

Ano, to máte pravdu. To jsem si vždycky říkal, že když to někdo zvládl s takovou výškou, nemá cenu házet flintu do žita. Jde to, jde o to jen dostat šanci, aby s vámi někdo pracoval. Obětovat tomu čas, energii a můžete to dotáhnout i do NHL jako on.

Chára vystudoval vysokou školu, mluví devíti jazyky, udělal si licenci na realitního makléře, prošel kurzy finančnictví. Vy jste také studijní typ, když jste vystudoval vysokou školu. Další pojítko, souhlasíte?

To ano. Ale on se nejdřív dostal do NHL a až poté dostudoval u hokeje. Já jsem to měl naopak. Nejdřív jsem dostudoval a až poté jsem se začal hokejem živit. Je to podobné, i když devíti jazyky nemluvím. Klobouk dolů.

Kolika jazyky se domluvíte vy?

Česky, anglicky a i v Polsku jsem se domluvil. Počítám do toho i slovenštinu, protože tam mám rodinu. Ve srovnání s ním jsem v půlce, ale měřit se s ním ještě nemohu. Mám co dohánět.

Také si cestou na zápas místo filmu raději přečtete knížku?

Jak kdy. Rád si vytáhnu knížky o životě, ale někdy se podívám i na film. Spíš podle nálady, ale vždycky se snažím něco přečíst třeba o fungování lidského těla, jak pracuje. Abych se zlepšil i na poli mimo hokej a uměl se o sebe postarat.

Je vám třicet. Extraligu hrajete třetí sezonu. I vy jste si vyslechl, že to kvůli výšce na profesionální hokej nebude?

Ano, mnohokrát už v mládeži. Nebo ještě když jsem hrával druhou ligu v Přerově. Ale vidíte, jdete proti proudu a není potřeba těmto řečem věřit. Když si to člověk nezkusí, nemůže vědět, jestli to dokáže nebo ne. Jsem vděčný za šanci, že ještě mohu hrát a teď bojuji ve Zlíně.

Motivovalo vás, že jste byl odepisován?

Stoprocentně. Někde v hlavě to máte. Je důležité si to postavit jako pozitivní motivaci, aby vás to povzbudilo a nikoliv zastavilo a dal jim zapravdu.

Vedete si také tréninkový archiv, ze kterého zjistíte, co vás před deseti lety bolelo, kde jste byl, nebo jaké bylo počasí?

Zdeno je v tomto extrémně poctivý. Mám jen napsané letní přípravy, které mi vyhovovaly a které ne. Něco napsané mám, ale ne tolik, co on. Je pár kroků dopředu. Jestli to má takto detailně popsané až tolik, zase klobouk dolů před ním.

Jak vypadá váš deník?

Nechci říct, že se dvěma metry nerad běhám, ale je to sto kilo. To mi v přípravě moc nevoní, pak mě to tolik nedrží v zádech. Potřebuji víc silovou přípravu. Pak se i lépe cítím na ledě. Dost dělá i kondice, takže musím zmínit kondičního trenéra Tomáše Tomigu z Přerova, pod kterým jsem dělal letní přípravu a poté jsem šel do Zlína. Cítil jsem se výborně a nebylo znát, že jsem přišel z nižší ligy. Podle toho i první sezona vypadala.

I výtečnou kondicí je mimochodem Chára pověstný. Vydržel na ledě v jednom střídání přes tři minuty.

V NHL je tím hokej specifický, tolik se toho na menším kluzišti nenabruslí. Ale tím to nechci snižovat. Pokud máte fyzičku jako on, nedivím se, že tam hrají kluci třicet minut za zápas.

Ačkoliv vy odehrajete v průměru o deset minut méně, vyhrál jste za měsíc listopad jako vůbec první hráč Zlína Radegast index za měsíc listopad. Co to pro vás znamená?

Moc vysoko to nestavím. Nechci snižovat cenu, ale kdybych to měl postavit na svůj žebříček, mám tam větší úspěchy. S tím jsem i do Zlína šel, že tady nebudu rozhodovat zápasy. Od toho tady nejsem. Mým úkolem je hru přitvrdit, dobře bránit. To jde pak ruku v ruce s Radegast indexem. Přirovnal bych to k tomu, jako byste se dostal do sestavy měsíce. To také v rámci sezony nic neznamená. To je jen taková pochvala.

Ovšem máte i devět kanadských bodů (5+4) nedávno jste zaujal suverénně proměněným nájezdem. Cítíte, že na vás trenéři sází víc, než v uplynulých dvou sezonách?

Tuhle sezonu to tak je. Jsem za to rád. Začal jsem poctivou prací od začátku a tím, že tam body naskakovaly a dostával jsem víc prostoru na ledě, jsem za to vděčný. Snažím se odvádět práci, kterou po mne trenéři chtějí.

Nedávno v Třinci jste prokázal, že umíte nájezd proměnit i suverénně…

Ruce zase nemám tak dřevěné. (směje se) Vyšlo to hezky.

Musíte si dávat větší pozor při své výšce v soubojích?

Většina hráčů jsou menších, jejich hlava je na úrovni mých ramen, takže do toho nemůžu jít jako blázen. Zavánělo by to větším faulem. V dnešní době, jak se videa posílají na přezkoumání, kolikrát ani nechcete a na záznamu se najde tolik věcí, které vás následně mohou stát další odehrané zápasy. Určitě do toho nemůžu jít napřímo, ale musím nad tím i přemýšlet.

Přemýšlí i hráč, když jde blokovat střelu, co se může stát?

To zase ne. Buď chcete blokovat, nebo ne. Když vám to sepne, zatnete zuby, jdete střelu chytit. Když se nechce, nejdete tam a pak to na videu při pozápasových mítincích v kabině jde také vidět, jestli jste byl v dráze střely nebo ne. Většinou když jdete proti puku a neuhýbáte, trefí vás to do chráničů, je to v pohodě.

To pak kabina ocení, když do toho lehnete jako nedávno Tomáš Žižka, až pro vás musí na led záchranáři?

To určitě. Je to kapitán a má svůj věk. Když i takový hráč do střely skočí, jde příkladem mladším. My ho můžeme jen následovat.

Ani Chára není žádný bolestínek, při blokování střely mu vyrazili zuby, rozhovory poskytoval písemně a místo na operačním sál zamířil hrát finále Stanley cupu…

To už je finále Stanley cupu. To je jako kdybyste hrál sedmý zápas play-off v extralize. To je nejvíc. A víte, že za tři týdny může skončit sezona a máte čtyři, pět měsíců se dát do kupy. Kdyby se to stalo na začátku sezony, řeší se to jinak.