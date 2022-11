24letý obránce je odchovancem hodonínského hokeje, jako mládežník přešel do Českých Budějovic, kde v sezoně 2013/2014 nastupoval za "U16" i "U18". V následujícím ročníku si už poprvé zahrál za první tým, teprve v šestnácti letech absolvoval dva zápasy v neúspěšné baráži o extraligu.

Ještě v témže létě uspěl v draftu zahraničních talentů do kanadsko-amerických CHL. Kachyňa díky tomu strávil dvě sezony za mořem, za Hamilton Bulldogs odehrál v OHL 65 zápasů. Ve druhé sezoně si za Chicago Steel připsal 20 utkání v prestižní juniorské USHL

Kachyňa se před sezonou 2017/2018 rozhodl vrátit do Českých Budějovic. Za první mužstvo celkově k dnešnímu dni absolvoval necelých 70 zápasů, jinak cestoval po hostováních. Zahrál si za Kadaň, Tábor, Kolín, Litoměřice či Havířov, v uplynulé sezoně naskakoval za Duklu Jihlava. Před sezonou se vrátil do Motoru.

Ondřej Kachyňa má na kontě 17 startů v české nejvyšší soutěže, v Chance lize odehrál 208 utkání (18+32).

Hodonínský rodák v minulosti často nastupoval za mládežnické výběry České republiky, za národní barvy naskočil do 69 zápasů. Mimo jiné se zúčastnil Hlinkova memoriálu nebo šampionátu do 18 let.

Teď ho čeká výzva ve Zlíně.