Dva góly Jakuba Šlahařa dovedly zlínské hokejisty ke druhé výhře v řadě. Po vítězství nad Frýdkem-Místkem 1:0 uspěli také v dohrávce 16. kola Chance ligy, kdy si poradili se Znojmem 3:1, čímž mu tak oplatili porážku z úvodního vzájemného zápasu sezony. Utkání poznamenalo zranění hostujícího Roberta Havláta, který po brusli v obličeji předčasně dohrál.

Zlínští hokejisté (žluté dresy) dnes měli dohrávku 16. kola Chance ligy se Znojmem. | Foto: Deník/Radek Štohl

Trenéři domácích poprvé ryze postavili finský útok, k čemuž přispěl návrat Salmia. V první obranné dvojici poté nastoupilo zkušené duo Suhrada, Hrbas. V sestavě naopak chyběl Pospíšil.

Úvod zápasu byl ze strany ševců kostrbatý, do šancí se převážně dostávali, kteří však své příležitosti nevyužili. O první větší závar Beranů se postarala elitní finská lajna, ta se však neprosadila, stejně jako později Kindl. Na straně hostů selhal Karlsson.

Zlínské hokejisty v čase 21:06 pozvedl Šlahař, jenž přesnou střelou do protipohybu propálil Groha. Před polovinou zápasu se řešily nehokejové věci – brusle Novotného nešťastně zasáhla obličej Havláta, který potřeboval lékařské ošetření, z ledu byl odvezen na nosítkách. Podle posledních zpráv by však měl být v pořádku. Orly tato situace zmrazila, paradoxně vyrovnali, čisté svědomí úplně neměl Huf. Berani byli po gólu opařeni, ke konci třetiny ovšem udeřili, přesně se znovu prezentoval Šlahař.

Berani na začátku třetí třetiny nevyužili dvouminutovou přesilovou hru, vzápětí naopak čelili nebezpečnému útoku v podání Čermáka. Domácí měli další dvě početní převahy, ty zůstaly neproměněny. Hosté měli v posledních minutách mírný tlak vrhli, blýskl se i Huf. Zkusili také power-play, vyžádali si oddechový čas. Ještě zahrozili, k vyrovnání to ovšem nevedlo. Do prázdné se naopak prosadil domácí, Werbik od návratu do Baťova vsítil první soutěžní gól.

Chance liga, 16. kolo

Berani Zlín – HC LERAM Orli Znojmo 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Šlahař (Talafa, Süss), 39. Šlahař (Kindl, Süss), 60. Werbik (Novák) – 32. Stránský (Hruška).

Střely na branku: 39:26. Vyloučení: 1:4. Bez využití: Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Maštalíř, Roischel. Diváci: 2 312.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Salonen, Hrbas (A), Zbořil, Suhrada, Talafa, M. Novotný, Čáp – Paukku, Salmio, Keränen – Šlahař, Kindl, Süss – Novák, Werbik, Sadovikov – Köhler (C), Gago, P. Sedláček (A).

HC LERAM Orli Znojmo: Groh (Durný) – Bartko, E. Mareš, Remta, Tejnor (A), Stránský, J. Jenáček, Zahradníček – Sklenář, Hruška (C), Matuš (A) – Beránek, Šťovíček, Karlsson – Berka, Havlát, L. Adámek – J. Sedláček, Čermák, Špaček.