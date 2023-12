Vstup do druhé poloviny základní části zlínským hokejistům nevyšel, po nevýrazném výkonu i potřetí v sezoně prohráli s Porubou. V nedělní dohrávce 27. kola Chance ligy doma padli 0:2.

Nedělní zápas Zlína s Porubou. | Video: Deník/Radek Štohl

„Do zápasu jsme vstoupili dobře – jeli jsme sami na bránu, nedali jsme však gól. Z protiútoku jsme pak nedobruslili akci, hráčům se nechtělo dozadu. Najednou z toho byla branka,“ láteřil dočasný asistent trenéra Beranů Zdeněk Sedlák starší.

Inkasovaný gól ševce psychicky položil, hosty naopak dostal do větší pohody, což bylo vidět i na předvedené hře. Zlínští mohli ke konci úvodní třetiny srovnat, narazili však na pokračující špatnou produktivitu.

Ostravanům se navíc ve druhém dějství vydařila jejich první početní převaha v zápase, po které vedli 2:0. Při mentálním rozpoložení včerejších soupeřů to byl pro domácí Berany téměř poslední direkt.

Ševci se ještě hodlali do zápasu vrátit ve třetí třetině, obdrželi však čtyři tresty, na pět minut si ke všemu šel sednout Salonen.

„V závěru jsme to stáhli na tři lajny, chtěli jsme jít do toho, byli jsme ale snad dvanáct minut na trestné,“ zlobil se Sedlák.

Loňský vítěz Chance ligy se i nadále trápí v koncovce. Středeční čtyři branky do sítě Jihlavy zůstaly zapomenuty. „Máme střeleckou impotenci. Snažíme se to zlepšit, nejde to. Hledáme východisko, na trhu ovšem nejsou hráči, kteří by se dali vyměnit nebo sem dostat. Děláme pro to maximum. Takto ale nechceme hrát,“ zdůrazňuje Zdeněk Sedlák.

„Neumíme navázat na dobrý zápas se Vsetínem, kdy kluci do toho šli, najednou jsme pak ve dvou zápasech doma nedali gól. V bráně může stát kdokoliv, gól tam ale nedotlačíme,“ uzavírá zklamaný Sedlák starší.

Berani příští středu hrají na ledě Sokolova.

Chance liga, 27. kolo

Berani Zlín – HC RT TORAX Poruba 2011 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Střondala (Šoustal, Tvrdoň), 28. Razgals (Střondala, Christov).

Střely na branku: 37:23. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Rozhodčí: Obadal, Šudoma – Kleprlík, Mikšík. Diváci: 2 613.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Zbořil, Salonen, Hrbas (A), Husa, M. Novotný, Čáp, Suhrada – Novák, Süss, Paukku – Šlahař, Kindl, Pospíšil – M. Lang, Werbik, Salmio – Köhler (C), Gago, P. Sedláček (A).

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš (O. Bláha) – Voráček, Doudera, Klimíček, Lemcke, Hlaváč, Gutwald – Šoustal, Střondala (A), Tvrdoň – Vehovský, Berisha, Razgals – Christov, Vachovec (A), Klímek – O. Šedivý, Krenželok (C), P. Mrázek.