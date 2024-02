Jan Pravda, GM Beranů

o konci Miloše Říhy

„Několikrát jsme to komunikovali také s Robertem Hamrlou. Můžu říct i za něho, že Miloše by odvolal už po třetím prohraném zápase. Netajil se tím, že by to udělal daleko dříve než já.“

o pokutách

„Dnes není nástroj, jak hráčům vzít peníze, nemůžete si dělat, co chcete. Za Roberta hráči nakonec dostali peníze zpátky.“

o odměnách hráčů

„Letos jsme jim nastavili motivační složku mzdy. Jen pro představu: tento měsíc (leden) hrají jako tým o milion korun. Musí být do šestého místa, což je minimum. Minulý měsíc to přibližně bylo o 450 000 korun, rovněž to nesplnili. Stejně jako předminulý měsíc. Zvládli to jen jednou. Peníze ale nejsou hlavním motivátorem. Když bych jim i přes všechna rizika sáhl na peníze, tak si nemyslím, že to hráčům za současné situace pomůže.“

o Petru Kratochvílovi

„Známe ho moc dobře, denně si voláme. Je to super kluk. Má však stávající smlouvu, Brno jednoznačně řeklo, že jde zachránit Znojmo. Můžete dělat, co chcete, oni vám ho však nedají. Prioritou je pro ně setrvání Znojma v Chance lize. Nic s tím neudělám, nejde to! Po sezoně mu končí smlouva, řešíme to. Můžeme na tom pracovat.“

o preferenci Beranů před rivaly ze Chance ligy

„Vytvořili jsme super zázemí, kluci jsou tady hodně spokojeni. Je to ale i o financích, náš rozpočet je oproti jiným prvoligovým týmům úplně někde jinde, výše.“

o skladbě kádru na Tipsport extraligu/Chance ligu

„Dnes hrajeme s rozpočtem 50 milionů pro prvoligový tým. Na nejnižší úroveň extraligy však potřebujete 85 milionů. BPA vám z toho dá 10 za výhru v Chance lize. Teď se nám povedl příchod Holase (Petr Holík), byla dřina ho sem dovést. Bavím se však i o návratu mnoha dalších odchovanců. Platově jste v Chance lize na úrovni 30 – 130 tisíc za měsíc, v extralize 130 – 700.“

o skladbě týmu na příští sezonu okolo Petra Holíka

„Pokud mu to tady nezhnusíme, tak s tím počítám." (úsměv)

o Jánu Pardavém jako trenérovi pro příští sezonu

„Ano, je tady ta možnost. V současné době působí jako trenér u národního týmu Slovenska. Aktuálně pomáhá i nám, dělá videozáznamy.“

o společnosti Cream

„Při přebírání pozice generálního manažera jsem si to sežral ze všech stran. Cream nemá žádnou ambici vstupovat do profesionálního sportu, jako partnera u Beranů ho nepotkáte, to se určitě nestane. Když něco bude podporovat, tak mládež, na různých úrovních to tak dělá. Že Cream chce koupit klub? To je nesmysl!“

o stadionu

„Osobně bych ho postavil na zelené louce, cesta by na to i byla, s městem tuto variantu řešíme. Je ale fakt, že v této sezoně do něj investovalo už 85 milionů. Mají to napočítané na pět let. Když jsem chtěl další opravy, tak se na mě jen podívali. (úsměv)

Jan Srdínko, hlavní trenér

o neuspokojivých výsledcích

„Přijde zápas, na kluky padne deka, útlum. Na střídačce jsme pak jako hecíři. Střídačka je chcíplá, chybí emoce. Když není zdravé vnitřní nastavení, tak se stává, že nedokážeme dotáhnout vítězné zápasy. Máme tu kvalitní hráče. V prvním zápase se Vsetínem lítaly jiskry, člověk neměl pochybnosti, že to neurveme. To teď chybí.“

o kondici

„Není to o fyzické připravenosti. Tréninky vypadají dobře, mají tempo, jsou plné soubojů. Ani nemáme indicii, že kluci by od předchozích trenérů byli špatně připraveni. V lednu jsme hráli 11 zápasů, byl to těžký měsíc, musíte být opatrní.“

o zmaru ve Frýdku-Místku

„Hráčům jsme to sestříhali – ze dvou třetin měli 25 klipů, kdy tam nebylo úsilí, souboje, nasazení. Nebyla od nich zdravá krev, bojovnost. Můžeme si malovat, co chceme, zápasy bez toho nebudeme vyhrávat.“

Richard Kapuš, asistent trenéra

o emocích v týmu

„Když jsem viděl dnešní (úterní) trénink, tak chci věřit, že naše slova padla na úrodnou půdu. Potřebujeme strhnout jak mužstvo, tak i diváky.“

o mentálním kouči

„Dnes je to moderní, jsou s tím i dobré úspěchy. Je to však dlouhodobá práce. Není to o tom, že dnes zavoláme mentálního kouče a zítra budou kluci úplně někde jinde. Když se nám podaří udělat sérii tří výher, tak to pro nás bude onen mentální kouč, který mužstvo nakopne. Na týmu je deka.“

Zdeněk Sedlák starší, asistent trenéra

o jeho synovi, který to v loňském ročníku uměl strhnout

„Zkusil to strhnout ve druhém kole a byl vyloučen na sedm minut. (smích) Kluci celkově více musí hrát do těla, sám jsem byl silový hráč, stejně jako Honza (Srdínko). Chceme tam zarputilost!“

o mentální stránce a kritice fanoušků

„Loni byla situace stejná, mužstvo navíc bylo až dvanácté. Pak jsme tam přišli, kluci šli hlavami nahoru. I publikum. Už před zápasem jsou však hejty, kluci nejsou stroje, čtou to. Chcete psychology, není tam však nic pozitivního. Proč nenapíšeme, že něco udělali dobře? Takto je zvedáme! Zašlapat člověka je nejjednodušší způsob.“

o trénincích

„Přijďte se podívat, uvidíte, že kluci chtějí! Nikdo nic nevypustí, hrají o své živobytí, je to jejich radost. Jakmile však dostávají zleva zprava, tak psychika jde dolů. Najednou vám nejdou ruce, nohy. Poté se bojí hrát.“

o B-týmech extraligových mančaftů

„Hradec má Kolín, Sparta má Litoměřice, Kometa má Znojmo. Tyto týmy pošlou své hráče do svých B-týmů. Pak můžete dělat, co chcete, je to opravdu náročné. I když Honza (Pravda) nabízel peníze, tak nebudou posilovat konkurenci.“

o mládeži

„Máme kluky v nároďáku. Dřív se tady ale zaspalo, chybí hráči ročníku 2004. V juniorce máme nejmladší tým. Mužstva nahoře prodala hráče do klubů, kteří hrají o záchranu.“

Jan Fajkus, šéf bezpečnosti

o bezpečnosti na stadionu

„Zavírání vchodů okolo sektoru hostů? Nemám jinou možnost. Opatření děláme pro vás, fanoušky. Když mám od policie indicii, tak s ní musím pracovat. Vyhodnocuji to doslova hodiny dopředu. Musím ochránit domácí fanoušky, zodpovědný jsem ale i za ty hostující. Nikdy to nebylo tak vyhrocené, nikdy to nemělo takové grády. Sociální sítě dokážou hodně.“

Libor Kožík, šéf marketingu

o bezpečnosti na stadionu

„Je to nevděčná práce, dostáváme se do kleští. Když se nic nestane, tak jsme špatní, že jsme to omezili. Když se něco stane, tak jsme špatní, že jsme to nezabezpečili ještě víc. Není nic mezi tím.“

Jakub Štefek, event manažer

o akcích pro fanoušky

„Na druhou část února plánujeme velkou charitativní akci, oznámíme ji last minute. Bude to i pro fanoušky fotbalu a kultury. Mimo jiné připravujeme fotbalový zápas.“

Miroslav Bednařík, předseda výboru Žlutomodří z.s.

o vyjádření na sociálních sítích

„Na facebooku a instagramu nás do teď podpořilo přes 700 lidí. Je tam široká podpora, odvolání Miloše Říhy bylo špatně, fanoušci ho chtějí zpátky, stojí si za tím. Pokud pan Říha nebude zpátky, od příštího zápasu nebudeme aktivní na tribunách.“

o setkání fanoušků s týmem

„Ještě za Miloše Říhy jsme se před sezonou snažili udělat grilování, fotbálek. Netrefili jsme se však do žádného volného termínu. Bohužel jsme ho nenašli.“