„Měli jsme špatný začátek, soupeř toho využil, díky přesilovce šel do vedení. Pak se to mírně vylepšilo. Naše hra však dnes trochu postrádala jiskru. Zápas jsme si prohráli v závěrečných minutách, byla tam úplně zbytečná dvě tři vyloučení. V plném počtu bychom to uhráli, vinou trestů jsme to ale nedotáhli do vítězného konce. Pardubice zaslouženě vyhrály," glosoval neúspěšný duel hlavní trenér Beranů Rostislav Vlach.