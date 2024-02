FOTOGALERIE/ Reprezentační přestávka jim prospěla, hned po ní se po třech prohrách v řadě dočkali vítězství. Hokejisté Zlína ve 46. kole Chance ligy našli recept na Slavii Praha, se kterou si poradili 2:0. O vítězný gól domácích se postaral Holík.

Zlínští hokejisté (žluté dresy) se v pondělním 46. kole Chance ligy utkali se Slavií Praha. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, dostali jsme se do vedení. Pak na hráče přišla nervozita, tíha zodpovědnosti utkání urvat. Bylo tam strašně moc malých chyb, nepřesností. Do dalších zápasů se více musíme uklidnit, přidat další gól,“ velí hlavní trenér Beranů Jan Srdínko.

Beranům se do sestavy vrátil bek Salonen, jenž nastoupil po měsíci. Poprvé od hostování v Přerově se v dresu domácích objevil Talafa. Změn poté dostaly i útočné formace, k dvojici Paukku, Holík zamířil Novák.

První dějství nabídlo zajímavý hokej se šancemi na obou stranách. Před úvodní komerční přestávkou se o vedoucí gól postaral Holík, který za ševce vstřelil třetí branku od svého obnoveného debutu, vůbec první před domácími fanoušky. Do nebezpečných pozic se dostávali také hosté, ztroskotávali však na nepřesné mušce. Navýšit vedení mohl Paukku, pobídku Nováka ovšem nedokázal úspěšně protečovat za Volebeckého.

Druhá třetina přinesla větší vzruch až v jejím závěru – hru Zlína se neúspěšně snažil rozhýbat Holík, jenž mimo jiné nabídl solidní šanci Novákovi. Ten navíc později po střele Werbika nezvládl dorážku za gólmana hostů. Pražané se do útočného pásma příliš nedostávali, ke konci této části však měli obrovskou příležitost na srovnání, Slavík tváři v tváři Hufovi přestřelil.

Větší klid mohl dát ševcům Kindl, v samostatném úniku ale gólmana hostů nepřekonal. Slavia získávala větší půdu pod nohama, Zlínu pořádně zatápěla, favorita držel výborný Huf. Definitivu výsledku dal domácím Lang, jenž v 56. minutě nedal hostujícímu brankáři šanci. Tým z Prahy se ještě pokoušel o snížení, v přesilovce zesílené o power-play ale neskóroval. Daniel Huf tak vychytal třetí nulu sezony.

„Je to nějaká vizitka. Bylo tam dost chyb na to, abychom s obranou byli spokojeni. K zápasu si máme co říct,“ uvědomuje si dobře Srdínko.

Chance liga, 46. kolo

Berani Zlín – HC Slavia Praha 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Holík (Novák, Warg), 56. M. Lang (Talafa, Husa).

Střely na branku: 28:25. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Rozhodčí: Obadal, Maršálek – Hanzlík, Tvrdý. Diváci: 1 739.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Riedl, Salonen, Warg, Čáp, Talafa, Husa, Suhrada – Köhler (C), Süss, P. Sedláček (A) – Paukku, Holík, Novák – Salmio, Werbik, M. Lang – Z. Sedlák, Gago, Kindl.

HC Slavia Praha: Volevecký (Hölsä) – Žovinec (A), Klikorka, Hrdinka, Holý (A), Kajínek, Křepelka, Stejskal – Matě. Beran, Kulda, Malínek – Průžek, Knotek (C), Šmerha – Všetečka, Slavík, J. Brož – Havrda, V. Polák II, Strnad.