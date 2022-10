Zápas s Českými Budějovicemi se od začátku psal podle jednoznačných not. Zlínští nováčka soutěže přehrávali ve všech směrech a po zásluze si brzy vypracovali pohodlné vedení. To ve zbylém průběhu utkání už jen navyšovali. Za vše hovoří skóre, vždy po úvodním dějství vedli svěřenci Tomáše Sedláčka 8:1. Zlínští nakonec zvítězili jednoznačně 19:1, díky čemuž se dobře naladili na těžký nedělní boj v Pardubicích. „Výhru jsme potřebovali. Hodně nám pomohl začátek, kdy jsme se rychle dostali do vedení. Poté jsme udržovali vlnu. Za svůj první gól jsem rád. Byla to euforie, ale poprvé se trefil taky Mirek Zdražil, takže jsem rád, že se nám oběma zadařilo," pověděl premiérový střelec Josef Panák, jenž ve 33. minutě obstaral dvanáctý gól svého celku.

Zlínští zapsali nejvyšší vítězství od ledna 2016, tenkrát porazili doma Litvínov 20:0. Proti samotnému Motoru se jedná suverénně o nejvyšší historické vítězství, celkově Zlín s Jihočechy sehrál 33 zápasů.

ZVÍTĚZILI TAKÉ V PARDUBICÍCH

V úvodních dvou duelech sezony Zlínu scházeli forvardi Martin Joppa s Dávidem Kormanem. Jejich přínos se o víkendu ukázal v plné míře. Korman se prosadil celkově sedmkrát, Joppa dokonce osmkrát.

Začátek utkání na ledě Pardubic vyšel Zlínu parádně. Moravané si do 10. minuty po gólech Joppy, Kormana a Ligdy vypracovali vedení 3:0, jenže poté přišla pasáž domácích. Ti v rozmezí pouhých 103 vteřin dorovnali, když bleskový hattrick zaznamenal německý snajpr Hering.

Tento málo vídaný kousek však Zlín nesložil a po pauze už si začali budovat nový náskok. Hned 18 sekund po startu druhého dějství se prosadil Ferenčík. K němu se ve zbytku duelu přidal také parťák z obranné dvojice Pavel Julina a dalšími třemi góly Martin Joppa. Ten v součtu se čtyřmi nahrávkami byl u všech branek svého celku.

Trenér Tomáš Sedláček tak v součtu i se sobotním duelem musel být maximálně spokojený. „České Budějovice nemají takovou hráčskou kvalitu, jakou by si asi představovaly, takže tam to nebylo tolik složité. Začaly hrát po dlouhé době. V Pardubicích jsme výborně začali, nicméně poté jsme měli hluché místo a soupeř vyrovnal. Kluci se ale po vyrovnání zvedli a odehráli výborný zápas, takže spokojenost," připomněl onu hluchou necelou dvouminutovku zkušený kouč.

„Něco jsme si k tomu řekli. Že máme víc ze hry a že když se vyvarujeme chyb a budeme hrát to, co hrát máme, tak zápas zvládneme," pokračoval hlavní trenér ve svém hodnocení. Těžkou bitvu na východě Čech Zlínští zvládli navzdory marodce a absencím několika hráčů. Trenér Sedláček si váží skutečnosti, že roli lídrů na sebe vzali ostatní. „I soupeř měl zraněné hráče a nebyl kompletní. Tak to ve sportu chodí. Nám samozřejmě také chyběli důležití hráči, ale hrajeme kolektivní sport. takže bylo na ostatních, aby zápas zvládli. Podařilo se to a jsem za to rád."

Hráči SHK LAPP ZLÍN se tak po úvodních dvou prohrách zvedli ziskem šesti bodů a poskočili na čtvrtou pozici. O další body budou za dva týdny bojovat v regionu razovitém, v Ostravě a Havířově. „My se musíme hlavně soustředit na sebe a svoje výkony. I k dalším utkáním musíme přistoupit poctivě," upozornil Sedláček.

Jak bylo psáno výše, k výhrám hodně dopomohl navrátilec do sestavy Martin Joppa, který především těžký duel s Pardubicemi zlomil bilancí 4+4. „Jsem rád, že dávat góly jsem ještě nezapomněl," říká s úsměvem a pokračuje: „Největší radost mám za Mirka Zdražila a Pepu Panáka, kteří dali svoje první góly v kariéře," vzpomněl sobotní úspěchy spoluhráčů v Budějovicích.

„Výsledek tomu sice nenapovídá, ale v Pardubicích to pro nás byl těžký zápas. Na začátku nám tam napadaly rychlé góly, ale oni poté vyrovnali. I tak jsme ale zlomili jejich odpor. No a k Budějovicím… Jsou to mladí kluci, měli světlé momenty. Podle mě můžou za pár let hrát o vyšší pozice. Začátky jsou vždy těžké, ze Slovenska to známe i my. Musí zkrátka makat dál," poslal obligátní radu na jih Čech Martin Joppa.

AUTOR: JAKUB KUDLÁČ