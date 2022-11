Valaši byli po celý čas aktivní a k uklidňujícímu vedení jim pomohly šikovné teče Sedláčka a Köhlera. V prostřední části už Zlíňané dominovali, měli několik přesilových her a své vedení ještě o další dvě trefy navýšili.

Hokejové derby Zlína s Přerovem táhlo. Najdete se?

„Přerov hraje na těsné výsledky, zápasy dokáže vyhrát na minimum gólů. Naštěstí jsme přečkali první oslabení a následně nám pomohly dva šťastné góly. Ty nás uklidnily a od druhé třetiny jsme už hráli naši hru,“ oddechl si domácí lodivod.

„Je dobře, že na rozdíl od zápasu v Prostějově jsme za stavu 4:0 ani v posledním dějství neodstoupili od naší aktivní a zodpovědné hry,“ doplnil.

Zdroj: Břenek Martin

V posledním dějství se prosadili i Zubři, ovšem poslední slovo měli domácí a vybojovali tak důležité tři body. „Za jasného vedení podlehneme sebeuspokojení, začneme vymýšlet věci, přestaneme hrát jednoduše, čímž soupeře vracíme do hry. I nyní jsme se nevyhnuli zbytečné chybě, naštěstí se nám na ni podařilo odpovědět. Kluci jsou ponaučení z Prostějova, uvědomují si, že další podobné minely si nemůžeme dovolit. Pokud se to podaří, tak to pošlape,“ je optimistou Juraj Jurík.

Zdroj: Břenek Martin

Naopak velmi rozladění byli v táboře Přerova. „S výjimkou vstupu do utkání jsme neplnili předzápasové pokyny. Byl to jeden z našich nejslabších výkonů sezony. Soupeři jsme vítězství darovali. Podali jsme ustrašený výkon, který by nestačil na žádného soupeře soutěže. Musíme vše vyhodnotit, zlepšit se a nachystat na další zápas,“ burcuje přerovský asistent trenéra Petr Dočkal.

PSG BERANI ZLÍN – ZUBR PŘEROV 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. P. Sedláček (Zbořil, Honejsek), 11. Köhler (Talafa), 22. Hejcman (Bartko, Köhler), 35. P. Sedláček (Illéš, Kubiš), 51. Illéš (Gazda, Suhrada) – 47. Svoboda (Doležal). Rozhodčí: Svoboda, Hucl – Otáhal, Král. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 3012.

Berani Zlín: Huf – Gazda, Talafa, Bukač, Zbořil, Bartko, Riedl, Suhrada – P. Sedláček, Honejsek, Ondráček – Kubiš, Kindl, Illéš – Köhler, Hejcman, Pospíšil – Chludil, Zabloudil.

Přerov: Klimeš – Kudělka, Chroboček, Gréč, Krisl, Ševčík, Hanák – Svoboda, Ministr, Doležal – Goiš, Süss, Březina – Kratochvíl, Pechanec, Svoboda – Indrák, Macuh, F. Dvořák.