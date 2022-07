Zlínský klub na začátku týdne avizoval, že většinu přípravy absolvuje v útulnější PSG aréně. Samotní hráči s tím však problém nemají. „V tomto počasí je tady kvalitnější led. Při přecházení mě akorát bolí nohy, to je ale tak všechno," rozesmál se zkušený gólman Beranů Libor Kašík. „Je to však maličkost. Nohy mě budou bolet i z ledu, mám nové brusle i výstroj, pro tělo je to tak nezvyk," dodal Kašík.