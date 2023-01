„Po předchozích zápasech jsme věděli, že musíme zabrat, že přes to nejede vlak. Tak jsme i k tomu přistoupili. Kluci od gólmana až po posledního hráče podali výborný výkon. Jsme za to rádi,“ radoval se na pozápasové tiskové konferenci asistent trenéra Beranů Oldřich Horák.

Měli perfektní start. Díky skvělému presinku a zisku kotouče se před gólmana Frýdku-Místku prodral osamocený Hejcman, který nekompromisně zakončil.

Brzy ale přišla situace obdobná těm z minulých duelů. Ševci šli zbytečně do čtyř, krátce po ubráněném oslabení inkasovali. Než se pořádně probrali, skončila první třetina. V té se ještě dvěma skvělými zákroky blýskl Huf.

Druhé dějství přineslo jednoznačnou převahu domácích, gólově ji vyjádřili „jen“ jednou, důraz uplatnil Sedláček. Po dvou dějstvích to bylo 37:9 na střely. „Chybělo tomu jen více gólů. To nás ale trápí celou sezonu,“ směřoval Horák svá slova směrem k celému zápasu.

Berani zužitkovali ve třetí třetině přesilovku pěti proti třem, odskočili tak na rozdíl dvou branek.Hosté čekali na své příležitosti, po chybě Mrázka se v čase 54:59 prosadil Macháček. Domácím pak pořádně zatrnulo sedm vteřin do konce zápasu, v pravou chvíli se ale přemístil gólman Huf!

„Všem nám zatrnulo, takový zápas jsme ale potřebovali. Je to pro nás hodně důležité,“ zdůraznil Oldřich Horák. „V klucích to je, akorát to musí probudit. Co jsme předváděli zpětně nebylo, co bychom chtěli. Kluci to samí ví,“ uzavřel mladý kouč.

Chance liga, 38. kolo

PSG Berani Zlín – HC Frýdek-Místek 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Hejcman, 28. P. Sedláček (Köhler, Zbořil), 47. Gazda (Zbořil) – 8. Matěj (Geidl, Ramik), 55. Macháček (Lyszczarczyk). Střely na branku: 51:16. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Rozhodčí: Jachoutek, Micka – Otáhal, Komínek. Diváci: 1 689.

PSG Berani Zlín: Huf (Honzík) – Husa, Gazda, Suhrada, Zbořil, M. Novotný, Talafa, Riedl – Mrázek, Honejsek, Kubiš (C) – Z. Sedlák, Kindl, Kratochvíl – P. Sedláček, Gago, Köhler (A) – Luža, Hejcman, Pospíšil.

HC Frýdek-Místek: Mokry (Šimonů) – Žůrek, Teper, Zeleňák, Kowalczyk, Sova, Homola, J. Adámek – Lyszczarczyk, Macháček, Svačina – Doktor, Vrdlovec, Ramik – Hotěk, Haas, Klimša – Geidl, Matěj, Bednář.