„Dva pruhy odkazují na sezonu 1979/1980. Symbolizuje to poslední ročník, kdy se zlínským hokejistům podařilo postoupit do nejvyšší soutěže. Pevně věříme, že to letos znovu zopakujeme,“ přiblížil marketingový manažer PSG Berani Zlín Libor Kožík.