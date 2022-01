„Kometa nám v první třetině třikrát ujela dva na jednoho, Kaša (Libor Kašík – pozn. red.) naštěstí vytáhl skvělé zákroky. Za stavu 0:1 jsme z důrazu okolo branky dali dva góly. Nalilo nám to velkou sílu, energii, pak jsme to zvládli dobře do obrany i útoku. Prezentovali jsme se výkonem, jakým bychom se rádi prezentovali v každém zápase," pronesl na pozápasové tiskové konferenci hlavní kouč Beranů Luboš Jenáček.