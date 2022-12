První polovinu základní části si můžou odškrtnout. Že by z ní ale byli nadšeni, to se rozhodně říct nedá. Naopak, převládají zcela opačné emoce. Vše dobře dokumentoval páteční zápas s Porubou – častá a zbytečná vyloučení, výborně chytající brankář, slabá produktivita. Berani nakonec doma padli s lídrem soutěže 1:3.

„Šli jsme do vedení, udělali jsme ale chybu v obranném pásmu, dostali jsme na 1:1. Na konci druhé třetiny jsme mohli dát gól na 2:1, bohužel v úvodu třetí jsme obdrželi branku my. Tlačili jsme se do útoku, dnes nám nepřálo ani štěstí. Po třetím gólu už bylo rozhodnuto,“ smutnil asistent trenéra Zlína Juraj Jurík po neúspěšném utkání.

Ševci v první polovině úvodní třetiny mohli děkovat výbornému Hufovi, který se blýskl při přesilové hře hostů. Své šance měli také domácí, ani svěřenci hlavního trenéra Rostislava Vlacha však při dobrých příležitostech nedokázali uspět.

První dějství se chýlilo ke svému konci, když se Poruba radovala z gólu – čtyři vteřiny před úvodní sirénou však nebyl uznán, kotouč celým objemem nepřešel přes brankovou čáru. Verdikt muselo posoudit až video.

Berani zkraje druhé části ustáli početní převahu soupeře, ve 23. minutě navíc šli do vedení – po pěkném ťukesu dopravil puk za záda hostujícího brankáře kapitán domácích Kubiš. O necelou minutu později mohlo být ještě veseleji, Gago s kličkou ale neuspěl.

Čtyři minuty po premiérově trefě utkání bylo srovnáno – obránce Poruby Lemcke nahodil kotouč na branku Hufa, který nakonec spatřil puk za svými zády. V závěru třetiny byly k vidění šance na obou stranách, ovšem bezvýsledně.

A znovu čtyři vteřiny do konce, znovu v roli video a znovu naděje lídra tabulky na gól. Znovu ale byla planá.

Hosté se vedení přesto dočkali – v čase 42:26 se prosadil agilní Christov, ke kterému se dostal puk poté, co kuriózně přeskočil branku domácích.

Porubští hokejisté v polovině třetiny nevyužili minutu a 17 vteřin dlouhou početní převahu pěti proti třem, o pár minut později sami čelili tradiční přesilové hře, kterou ubránili. Necelých pět minut před koncem se dočkali třetí a poslední trefy zápasu, kterou stanovili konečný stav na 3:1.

„Šlo vidět, že kluci z Poruby jsou první, že jim to lepí a jsou v herní pohodě. Hráli dobře. My jsme naopak v herní křeči. Do ničeho nás nepustili,“ litoval po zápase kapitán ševců a autor jediné trefy domácího mančaftu Pavel Kubiš.

Berany další kolo Chance ligy čeká už v neděli, do druhé poloviny základní části vstoupí proti Kolínu. Ten od 15.30 hodin vyzvou na Zimním stadionu Luďka Čajky. Kozlům mají co vracet, oba dosavadní vzájemné zápasy s nimi prohráli – doma 1:4, na ledě soupeře 3:4.

Chance liga, 26. kolo

PSG Berani Zlín – HC RT TORAX Poruba 2011 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. Kubiš (Kindl, Talafa) – 27. Lemcke, 43. Christov, 56. Klimíček. Střely na branku: 33:32. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 1598.

PSG Berani Zlín: Huf (Kašík) – Suhrada, Kachyňa, Talafa, Bukač, Zbořil, Bartko, Husa – P. Sedláček, Honejsek, Ondráček – Kubiš, Kindl, Frömel – Gago, Hejcman, Illéš – Köhler, Luža, Mrázek.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš (O. Bláha) – Lemcke, Klimíček, Urbanec, Voráček, Sedlák, Krenželok, Dluhoš – Christov, Střondala, Hrníčko – Karafiát, Pšurný, Berisha – Gřeš, Toman, Šoustal – Häring, Š. Pavlík, Brodek.