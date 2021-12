Svěřenci Luboše Jenáčka v předchozích dvou zápasech proti Mladé Boleslavi a Plzni prožili špatný úvod. I když v O2 areně brzy šli do čtyř, tak to na nich žádné stopy nenechalo. Od prvních minut hráli zcela odlišně. „Chtěli jsme se prezentovat důraznou a nepříjemnou hrou a být houževnatým soupeřem, což se podařilo,“ pochvaloval si Gazda.

Berani přesto třikrát prohrávali o jeden gól. Ve všech případech ale favorizovaného soupeře dotáhli. „Spartě jsme se dokázali vyrovnat. Je to pro nás dobrá vizitka, můžeme se od toho odpíchnout. Hlavní jsou teď tři body do tabulky. Všichni víme, kde jsme. Doufám, že na tento výsledek navážeme,“ přeje si člen širšího kádru reprezentace.

Skvěle! Berani na Spartě vstřelili šest branek a urvali tři body

Zlínský odchovanec se poprvé v zápase prosadil v početní převaze, kdy ranou od modré vyrovnal na 3:3. Právě po jeho střele Beranům podruhé v utkání ve třetí třetině vyšla přesilová hra, puk do branky úspěšně premiérovou trefou uklízel mladý Lotyš Zabusovs.

Více než dvanáct minut se hostům dařilo držet důležité vedení. Paradoxně ve chvíli, kdy na soupeře začali vyvíjet tlak, tak domácí zkraje 58. minuty srovnali na 4:4. Radost Pražanů však trvala pouhých 67 vteřin, podruhé v zápase zaúřadoval Gazda. „Skvělou práci na brankovišti odvedl Tonda Honejsek, byl to úklid v pokojíčku. Z poloviny to byl jeho gól,“ chválil zkušenějšího parťáka.

„Když jsme těsně před tím dostali na 4:4, tak mi hlavou problesklo, že nějaké tři minuty do konce bude těžké Spartu ubránit, že bod bude ještě dobrý. Najednou bereme tři,“ radoval se Daniel Gazda.

PŘEHLEDNĚ: Konec odchovanců či příchod cizinců. Jak se změnila kabina Beranů?

Úspěšný večer završil přesně minutu před koncem závěrečné sirény, kdy se z vlastní třetiny prosadil do odkryté klece domácích, čímž tak dokonal premiérový hattrick. „Rozhodně to byl životní zápas. Dosud jsem v jednom utkání měl 2+1 v Boleslavi. To už ale bylo tři roky zpátky,“ připomněl úspěšný zápas z 2. prosince 2018, kdy režíroval výhru 3:2.

Momentálně je se šesti trefami nejlepším střelcem mužstva, do kanadského bodování ještě přidal tři asistence. V posledních zápasech navíc pociťuje vzestup formy. „Teď se to rozjelo. Na začátku sezony jsem nepodával dobré výkony. Děly se různé věci, které však nechci komentovat a rozvádět.“

Berani páteční výhrou na ledě pražské Sparty ukrojili manko na předposlední Kladno na osm bodů. Už v neděli od 15.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají čtvrté Pardubice, které naposledy doma vyzrály na vedoucí Třinec 6:3. „Výhra se slaví jen do půlnoci. Zítra (sobota – pozn. red.) se normálně jde do práce,“ krotí případnou euforii 24letý bek.