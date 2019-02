Brno, Zlín – /ROZHOVOR/ Už v první třetině profrčel obranou třetinou Komety Brno, ale trefil jen horní tyčku. Ani útočník hokejistů PSG Zlín Antonín Honejsek po svém návratu na led Komety Brno nespasil svůj tým a jen smutně hodnotil porážku 2:4. „Prohráli jsme, takže spokojení být nemůžeme. Ale byly tam i světlé okamžiky, od kterých se musíme odrazit," zůstává pozitivní Honejsek.

Antonín Honejsek | Foto: DENÍK/Jiří Hejtmánek

Jak daleko jste měli k bodům? Nějaké šance jste tam přece jen měli…

Za stavu 2:2 se jednoznačně lámal zápas. Dostali jsme dva rychlé góly. A to rozhodlo.

Opět jste ideálně kvůli zraněním nesložili lajny. Je to hodně znát, že nemáte drajv směrem dopředu?

Je. Máme hodně zraněných. Není to jednoduché, protože nemůžeme hrát úplně to, co chceme. Musíme myslet trochu efektivně, abychom se nezavařili hned v první třetině. Někdy nemůžeme napadat, jak bychom chtěli. Je to škoda, protože kdybychom byli všichni zdraví, asi bychom hráli trochu jiný hokej. Ale to ke sportu patří a musíme hrát, na co máme.

Jaká tedy byla strategie na Kometu?

Kometa je tým jako každý jiný v extralize. Samozřejmě tam ale mají rozdílové hráče. Takové zápasy rozhodují přesilovky. My v nich dostali dva góly. My je naopak sehráli špatně. To byl další moment.

Jde cítit, že hrajete na tři formace?

To ne, sil máme každý dost. Ale bylo by jich víc, kdyby se hrálo na čtyři pětky. Ale v tom problém není. Pokud máme hrát na tři, tak to prostě odmakáme. Jde spíš o to, že tomu musíme přizpůsobit hru.

Jste na hraně desítky. Cítíte, že jste každý zápas pod tlakem?

Takhle to nebereme. Jen když prohrajeme zápas, každý víme, že ten další už vyhrát musíme. Nějaké body jsme poslední dobou sice udělali, jen poslední dva zápasy jsme prohráli. Uděláme všechno proto, abychom v neděli vyhráli.

Co se stalo, když jste po vyrovnání na 2:2 dvakrát inkasovali?

Možná jsme si mysleli, že výsledek otočíme a přidáme další gól. U toho třetího tam byla strašná chyba, kdy jeli tři na jednoho. Takovou situaci jsem už dlouho neviděl. Oni tam měli nejlepší hráče, vyřešili to perfektně. Zbytečně jsme se hnali do útoku. U čtvrtého tam byla dorážka. To se stane.

Dá se vůbec lajna s Eratem a Kvapilem ubránit?

Při hře pět na pět ano. V přesilovce jsou vidět víc a každý zápas to potvrzují.

Nebylo vidět ani moc potyček, které proti Kometě obvykle bývají. Nevyhýbali jste se jim, aby se nezranili další?

Ne, to určitě ne. Ale my jsme se sem nepřijeli rvát. Ale podat poctivý výkon a to se nám nepovedlo.

Jste aspoň spokojení herně? Kometa vás netlačila jako většinu soupeřů.

