„Ve druhé fázi draftu si kluby mohou vybírat všechny hráče juniorského věku (v první fázi pouze hráče ročníku 2005). Pro Black Hawks se jednalo o jejich v pořadí 4. volbu, přičemž předtím brali útočníka Jeremy Wilmera a obránce Sama Rinzela a Adama Cardonaa," stojí na oficiálním webu Karlových Varů, kterým Hamrla patří.

A jak by to mělo vypadat s budoucností českého mladíka? „V praxi jsou draftovaní hráči do USHL pozváni v červnu a v červenci do zámoří na try-out, běžně se ho zúčastní 60–80 hráčů daného týmu. Do 10. července pak musí nahlásit seznam hráčů," napsal dále západočeský klub na svých stránkách.

Patrik Hamrla by však klidně mohl pomýšlet ještě výše. V závěrečném žebříčku Centrálního skautingu NHL se stal nejvýše umístěným českým brankářem, za ním se tak umístil i Tomáše Suchánek, který před rodákem ze Zlína dostal šanci na nedávno skončeném Mistrovství světa do 18 let. Mezi evropskými brankáři je navíc na třetí pozici.

Uplynulý pátek 18letý Hamrla do loňské zimy působil v mládežnických kategoriích Beranů, ze kterých loni v zimě přestoupil do Karlových Varů. Zde si v minulém ročníku Tipsport extraligy dokonce připsal debut v nejvyšší soutěži. Úvodní zápas od první minuty odchytal na Zimním stadionu Luďka Čajky.

Objeví se brzy za mořem? Napovědět by mohl také letošní draft do NHL, který proběhne 23. a 24. července.