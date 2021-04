Odchovanec Beranů Hamrla letí na Mistrovství světa do 18 let

Zachytal si za reprezentační "U-16" i "U-17". Další oficiální start v národním týmu by si Patrik Hamrla mohl připsat na blížícím se Mistrovství světa do 18 let, které se koná od 26. dubna do 6. května v texaských městech Frisco a Plano.

Patrik Hamrla si už zachytal za "U-16" a "U-17". Na první start v dresu "U-18" stále teprve čeká. | Foto: Archiv Patrika Hamrly

Odchovanec zlínského hokeje loni v zimě odešel do Karlových Varů, ve kterých si v probíhajícím ročníku extraligy připsal úvodních šest startů v nejvyšší soutěži dospělých. Vůbec první zápas od úvodní minuty shodou okolností odchytal na Zimním stadionu Luďka Čajky. Ve specifické sezoně 2020/2021 rovněž absolvoval čtyři zápasy v juniorské soutěži, mezi muži shodně ve třech střetnutích vypomohl klubům ze Chance ligy Sokolovu a Kadani. ? | Takhle vypadá nominace #U18CZE pro mistrovství světa v ??Texasu! Turnaj začíná 26. dubna, před jeho startem nás ještě čeká přípravný zápas se Švýcarskem.#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/TEhafu3BGy — Hokejový nároďák (@narodnitym) April 16, 2021 Nyní se společně s Oliverem Šatným a Tomášem Suchánkem porve o míst brankářské jedničky na šampionátu, kam svěřenci Jakuba Petra odletí příští pondělí. O pět dní později sehrají jediný přípravný zápas se Švýcarskem, další pondělí hned odstartují Mistrovství světa zápasem proti Německu. Další utkání v základní skupině odehrají proti Finsku, Spojeným státům a Rusku, které vyzvou prvního května. Vítěz šampionátu bude známý následující čtvrtek šestého května.