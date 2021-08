Odchovanec hokejových Beranů Patrik Hamrla v příští sezoně bude nastupovat v zámořské soutěži. 18letý brankář se z Karlových Varů přemístí do kanadské juniorské Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), kde bude nastupovat za Rimouski Océanic.

Patrik Hamrla v příští sezoně bude nastupovat v kanadské QMJHL. | Foto: Archiv Patrika Hamrly

„Bylo to v každodenním řešení. I kdybych zůstal, určitě by to nebyl krok zpátky. Do Kanady se těším hodně, bude to pro mě velká zkušenost jak po životní, tak po sportovní stránce,“ nemůže se dočkat mladý brankář, který do kanadského mužstva byl draftovaný na konci června ve 2. kole jako 70. v pořadí.