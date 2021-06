„Přede mnou jsou pouze švédský gólman Jesper Wallstedt, který chytal na Mistrovství světa do 20 let, a Alexej Kolosov. Toho můžete znát z probíhajícího šampionátu v Rize. Velký draft je okolo 22. července, do té doby je ještě dost času. Dostat se do NHL by byl sen,“ nepopírá 18letý Patrik Hamrla.

Jak byl měl při současné situaci draft probíhat?

Objevují se náznaky, že by mohl probíhat jako loni elektronickou formou. Hráči draftovaní v prvním kole by na něj teoreticky mohli letět osobně.

Velký draft proběhne za necelé dva měsíce. Jak si na něj věříte?

O víře to tak úplně není, musel jsem se ukázat v sezoně. Nyní budu doufat, že to vyjde. Bude to také o náhodě, jakému týmu případně zapadnu do jeho kostry a budu se hodit do jeho výchovy. Je to však loterie. Uvidíme, jestli jsem nějaký tým oslovil a má o mě zájem.

Hokejové hledisko při sestavování finálního žebříčku pochopitelně hraje velkou roli. Ale co mentální stránka?

Skauti během mezinárodních zápasů sledují, jak se brankáři chovají po obdrženém gólů, jestli se vztekají, zda jsou uvolnění. Když je člověk mentálně vyspělejší a chová se slušně, tak je to určitě přidaná hodnota.

Ve čtvrtek rovněž proběhl draft do juniorské zámořské USHL. Ve druhé fázi si vás vybralo mužstvo Waterloo Black Hawks. Jak jste se o výsledcích dozvěděl?

Není to tak sledované jako velký draft. Ve čtvrtek večer jsem to však po očku sledoval, stejně jako můj agent. Ten mi zavolal, že si mě vybralo právě Waterloo Black Hawks. Následně se mi už ozval manažer týmu, který ke mně měl úvodní proslov. Zároveň se mě ptal, jestli bych v Americe rád působil. Dále jsme se dohodli, že budeme komunikovat přes agenta.

Jaké byly reakce na tento draft?

Osobně jsem byl hodně rád. Když se o vás zajímají v Americe, je to třešnička dlouhodobé práce. Byl to super pocit.

S lidmi z klubu (současného zaměstnavatele Karlových Varů – pozn. red.) jsme se tom ještě nebavili. Předpokládám však, že tomu tak bude. Ohlasy jsou ale pochopitelně pozitivní. Uvidíme, jak to dále bude probíhat a jakým směrem se vše bude ubírat.

Můžete krátce nastínit, jakým způsobem takový juniorský draft do zámořské soutěže probíhá?

Agent do Ameriky zaslal můj životopis s tím, že bych měl zájem tam působit. Měli sestavenou listinu hráčů, ze které vybírali. Poté jsem už jen čekal. Jsem rád, že to skončilo, jak to skončilo.

Jak by měly vypadat vaše další hokejové kroky?

Manažer říkal, že budou pořádat try-out. Uvidíme, zda to situace dovolí. Kdybych si musel projít dvoutýdenní karanténou, tak by to bylo na zváženou – musel bych být zavřený na hotelu. Ztratil bych tak tím kondici, kterou jsem nabral přes letní přípravu.

Jak vidíte šance, že byste se v té vysoké konkurenci na try-outu mohl uchytit?

Popravdě vůbec netuším, s americkou výchovou je to má první zkušenost. Měl by to být velký try-out s hodně hráči do pole i přímo gólmany.

Jak byste to řešil, kdybyste uspěl? Šel byste do Ameriky?

Upřímně nad tím přemýšlím celý den. (rozhovor byl pořízený hned den po draftu – pozn. red.) Musím se potkat s vedením Karlových Varů. Zjistím tak, jak to vidí oni, jak by reagovali. Jejich stanovisko zatím nemám. Hrát v Americe je ale bezpochyby sen. I když ještě nejsem rozhodnutý, tak tomuto kroku jsem nakloněný.

V Karlových Varech jste se potkal s vašim vrstevníkem Honzou Bednářem. Ten po Mistrovství světa do 20 let zůstal v Kanadě. Mluvili jste se o draftu spolu?

Bavili jsme se spolu, psal jsem mu. Měl výhodu v tom, že hned po Mistrovství světa do 20 let pořádané v Kanadě mohl zůstat přímo tam. Kdežto kluci draftovaní do kanadských juniorek se tam nedostali nebo nehráli české juniorky.

Vy osobně jste se na přelomu dubna a května zúčastnil Mistrovství světa do 18. Jaké pro vás bylo?

Příprava na Mistrovství světa byla extrémně dlouhá. Začali jsme už v únoru a trénovali do 19. dubna, kdy jsme odlétali. Na psychiku to bylo velmi náročné – každý den vypadal stejně, k tomu jsme byli zavřeni na hotelu.

Samotný šampionát utíkal hodně rychle – začali jsme dobře, vyhráli nad Německem. S Finskem jsme sehráli velmi slušný zápas, který jsme si prohráli vyloučeními v závěru. Rovněž proti Americe to bylo parádní, ale bohužel to otočili. Na Rusko jsme nestačili, hráli hodně dobře, po právu zvítězili 11:1. Poté tak přišlo, co jsme si příliš nepřáli – jako poslední postupující jsme šli na Kanadu. Byl to hodně zápas na jednu stranu, měli neuvěřitelně šikovné hráče. Když jsem některé viděl, tak mi spadla brada. (s úsměvem)

I když jsem se nedostal do brány a bylo to hodně dlouhé, tak jsem získal super zkušenost. Viděl jsem, jak to chodí na takovém světovém turnaji.

Na šampionátu jste vykonával roli třetího brankáře. Tušil jste to už před odletem?

Ve Vyškově si nás před odletem zavolal pan Petr (Jakub Petr, hlavní kouč reprezentačního výběru do 18 let – pozn. red.) a trenér gólmanů. Oznámili nám, jakou máme pozici, přičemž jsem byl určený jako třetí brankář.

Bohužel je to krátký turnaj se čtyřmi zápasy ve skupině, na točení gólmanů moc není. Hodně mě to mrzelo. Rozhodnutí trenérů jsem však respektoval.

Neříkáte si po dvou měsících přípravy, že to byla ztráta času?

Popravdě neříkám. Vzhledem k tomu, že se jednalo o národní tým, tak mužstvo mělo kvalitu, tréninkem mi to působení s týmem něco dalo, rozhodně to nebylo plýtvání silami. Že to nevyšlo, se bohužel stává.

Letos jste si poprvé zachytal Tipsport extraligu, dostal jste se na Mistrovství světa do 18 let. Sezona tedy musela být hodně naučná…

Sezonu považuji za úspěšnou – zachytal jsem si za mužské týmy Varů, Kadaně, Sokolova. Každý zápas byl novou zkušeností. Navíc jsem poznal spoustu nových lidí. I když čísly a statistikami to mohlo být lepší, tak mi sezona hodně dala.