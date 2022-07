„Pavel má všechny předpoklady pro to, aby byl tahounem mužstva a jednou z jeho nejvýraznějších osobností,“ slibuje si od 30letého útočníka hlavní kouč vsetínských hokejistů Roman Stantien.

Rodák ze Zlína nastupoval v Baťově městě do juniorské kategorie, následně zamířil do juniorky pražské Slavie. Rovněž nastupoval za Beroun, Havlíčkův Brod, Znojmo nebo slovenský Zvolen. Před sezonou 2017/2018 se na rok vrátil k Beranům, kde ve 44 zápasech nasbíral devět kanadských bodů. Poté odešel do Chomutova a slovenských Košic, ve kterých strávil poslední tři sezony.

„Oslovil mě zájem a rychlé jednání ze strany klubu, stejně tak se mi líbí tým, který se ve Vsetíně tvoří. Velmi rychle jsme se domluvili také na podmínkách. Dlouho jsem Chance ligu nehrál, ale sledoval jsem ji na dálku. Těším se na novou sezonu a je to pro mě zase nová výzva," vyjádřil se Pavel Klhůfek k novému angažmá.