Sledge hokejisté Lapp Zlín pojedou o víkendu do hlavního města pokusit se otočit nepříznivě se vyvíjející sérii v prvním kole play out se Spartou. Druhé utkání je na programu v sobotu 17. února od 16.15 v Ice aréně v Kateřinkách, případný třetí rozhodující duel o den později od 12.30.

Sledge hokejisté Lapp Zlín pojedou o víkendu do hlavního města pokusit se otočit nepříznivě se vyvíjející sérii v prvním kole play out se Spartou. | Foto: petrkoval.com

Zlín v úvodním utkání nebyl horším týmem, soupeře přestřílel, dokonce šel hned v osmé vteřině utkání do vedení, pak už ale další úspěch nepřidal a prohrál 1:2.

„Měli jsme hodně ze hry, i v prořídlé sestavě jsme odehráli výborný zápas. Zasloužili jsme vyhrát. Měli jsme plno pozic, ze kterých mohl padnout vyrovnávací gól. Byl to obecně velmi vypjatý duel. Chtěl bych všem hráčům poděkovat za výkon. Povolali jsme i blanického rytíře, odehrál parádní zápas, ke konci tam navíc dojel kotouč na icing v souboji s o generaci mladším hráčem. Už to svědčí o tom, jak vypjatý duel to byl," řekl zlínský kouč na adresu 64letého Petra Stodůlky, který při marodce Ševců znovu oblékl dres.

Salonen před derby: Musíme ukázat emoce! Setrvání u Beranů nevyloučil

V sérii 1. kola play out tak Zlínští prohrávají v sérii hrané na dva duely 0:1, v Praze ale mají možnost sérii otočit a postoupit do boje o 5. místo. „Určitě si tam jedeme pro dvě výhry," ujistil Sedláček.