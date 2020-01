Nejprve dvěma góly a asistencí se podílel na čtrnáctigólové předvánoční přestřelce s Olomoucí (8:6), v neděli pak stejnou bodovou porcí na výhře v Litvínově 6:2.

„Každého hráče těší, když boduje a daří se týmu. Když se daří hráčům i lajnám, je to ve prospěch týmu. Je to dobré, super,“ pochvaluje si 29letý Okál, který si zatím v sezoně připsal celkem devět branek a 10 přihrávek.

A to má odehraných jen 26 zápasů, tedy i o deset méně než mnozí jeho spoluhráči, jelikož od začátku října do poloviny listopadu kurýroval zranění kotníku.

„Doufám, že jsem dohnal fyzické manko, které jsem měl. Teď už si vše udržet a pracovat pořád víc, ať v tom pokračujeme,“ přeje si zlínský odchovanec a člen druhé úderné formace s Antonínem Honejskem a Jakubem Šlahařem.

Jen v Litvínově sehrané trio posbíralo do svých statistik osm bodů a seřadili se v klubové produktivitě na první tři místa. Mozek celé lajny Honejsek je dokonce s 30 kanadskými body v bodování extraligy devátý.

„Daří se nám, víme o sobě. Tonda je kvalitní centr, který když někam bruslí, je myšlenkou napřed a ví, co má udělat. Víceméně celá naše hra je o něm,“ vyzdvihl Okál klíčový přínos svého kreativního centra.

Triumfu z Litvínova si Berani váží. „Hráli jsme dobře jako tým, zblokovali jsme hodně střel, všechno nám sedlo,“ pochvaloval si.

Snad jen v první třetině byli domácí lepší, v přesilovkách dostali Berany pod tlak, ovšem Zlín v čele s výborným Kašíkem vyšel z první části s nulou.

„Řekli jsme si, že takhle hrát nemůžeme. Nesmíme se dostávat do oslabení, nechávat se vylučovat a zabrat, protože nás přehrávali,“ uznal Okál, jenž v extralize odehrál 351 zápasů s bilancí 125 bodů za 68 branek a 57 asistencí.

Ve druhé třetině pak přišla zlínská nadvláda, čtyři góly za devět minut. Jeden krásnější než druhý.

„Něco se cvičí, ale situace se vždycky nějak vyvine a na to musíte reagovat. Poté už nám to šlo parádně na hokejku. Vyplynulo to z celé souhry,“ vysvětloval Okál.

Berani tak už zapomněli na páteční křivdu proti Třinci, kdy trávili nejen porážku 2:4 ale také jednostranný metr rozhodčích. Zatímco zákroky Ocelářů sudí tolerovali, zlínské trestali.

„Bylo to emotivní, ale na to se vymlouvat nemůžeme. Bereme to jako lekci, takhle se chovat na ledě nemůžeme. Musíme být disciplinovaní a nebýt vylučovaní. Je třeba si na to dávat pozor,“ upozorňuje Okál.

Nejen on tak prokázal velkou sebereflexi. Ačkoliv v kabině mohlo zaznít cokoliv, veřejně žádné stížnosti nezazněly a klub se tak vyhnul pokutě za kritiku rozhodčích v den zápasu. „Bral jsem to tak, že jsme si to pokazili některými fauly. Jestli byly sporné, nebo ne, je na jiných. Toho se musíme vyvarovat,“ poznamenal Okál.

Mnozí zlínští fanoušci jsou i pár dnů po zápase jeho průběhem tak pobouření, že spekulují po důvodech, co vlastně zlínská střídačka za stavu 2:3 provedla, že po faulu Honejska musela dokonce do tří a v oslabení Berani inkasovali počtvrté.

„Tonda udělal faul, já jsem vydýchával u střídačky, najednou mi kluci říkají, že hrajeme ve třech. Tak to je dobrý, super, reagoval jsem. Nevím, co se tam stalo,“ pokrčil rameny člen slavné zlínské hokejové dynastie.