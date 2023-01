„Podařilo se nám to na morál ubojovat aspoň na bod. V prodloužení jsme opět neproměnili své šance, naopak soupeř svou možnost proměnil a odváží si dva body. Velké poděkování zaslouží fanoušci, atmosféra byla parádní. Pro kluky je to jenom dobře,“ chválil přerovský kouč Petr Dočkal na klubovém webu.

Do sestavy Zubrů se poprvé od 20. října vrátila po zranění největší předsezonní posila Zdeněk Okál. Jako by svůj obnovený start naplánoval na domácí duel se Zlínem, kde celou kariéru působil, naplánoval sám.

„Ne ne, trenéři přišli, jestli můžu, jak to se mnou vypadá. Řekl jsem, že do toho můžu skočit,“ prozradil extraligou ostřílený útočník.

„Bylo to celkem dobré, bruslilo se mi dobře, kvalitně jsem potrénoval. Mělo to nějaké parametry. Žádné omezení tam není, jen věci v hlavě, točil jsem se k soubojům možná jinak, než jsem měl. To se ale vylepší,“ vysvětloval po zápase.

Sám měl na hokejce minimálně dvě gólové šance. V první třetině ve skvělé pozici nevyužil dobré Doležalovy přihrávky. „To musím trefovat, to musí jít do vikýře k tyčce,“ mrzelo ho. „Bylo to kvalitní bojovné utkání. Určitě jsme si zasloužili bod, možná i dva,“ věří Okál.

Zubry táhl Jakub Svoboda

Z marodky naskočil do zápasu také Jan Svoboda, Přerov ale v sobotu táhl jiný Svoboda. Jakub otevřel v přesilovce skóre a u dalších dvou branek zapsal asistenci. Jenže na první trefu Zlín odpověděl Honejskem a ve druhém dějství šli Berani do vedení díky Köhlerovi.

Na tuto trefu ještě dokázal odpovědět po skvělém pasu Jakuba Svobody David Březina, hosté si však vzali vedení zpět, po povedené kombinaci dopravil puk za Postavu 17letý Lukáš Heš.

„Zápas se lámal ve druhé třetině. Vytvořili jsme si dvě čisté šance, potom jsme ale po chybě dostali gól na 2:3,“ mrzelo Petra Dočkala.

To už navíc Zubry hráli jen s pěti obránci. Vůbec dobře to nevypadalo s Ondřejem Ševčíkem, který při snaze zblokovat střelu soupeře inkasoval tvrdou ránu do hlavy, nejspíš do oblasti ucha. Na led musela nosítka, přerovský bek ale všechny potěšil zdviženým palcem na znamení, že je v pořádku.

Diváci se v zaplněné MEO Aréně nenudili, domácí navíc po vzoru stříbrné juniorky při power play dokázali srovnat, stejně jako v říjnu ale ševci rozhodli v prodloužení.

„V prodloužení jsme opět neproměnili své šance, naopak soupeř svou možnost proměnil a odváží si dva body,“ uzavřel Dočkal.

Přerované i přes prohru drží elitní šestku tabulky zajišťující čtvrtfinále play-off, navíc navýšili náskok na sedmou Jihlavu na tři body.

Sám jsem koukal, jak to Standovi jde, říká táta Svozil

HC Zubr Přerov – PSG Berani Zlín 3:4p (1:1, 1:2, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Jakub Svoboda (Chroboček, Březina), 25. Březina (Jakub Svoboda, Pechanec), 60. Pechanec (Doležal, Jakub Svoboda) – 14. Honejsek (Mrázek), 23. Köhler (Mrázek, Gazda), 37. Heš (Kindl, Pospíšil), 65. Gago (Talafa). Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík – Bezděk, Kučera. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 2004.

Přerov: Postava – Krisl, Černý, Dluhoš, Chroboček, Gréč, Ševčík – Březina, Pechanec, Jakub Svoboda – Doležal, Dvořák, Okál – Goiš, Macuh, Jan Svoboda – Fencl, Indrák, Dobša. Trenéři: Svoboda, Dočkal.

Zlín: Honzík – Gazda, Talafa, Suhrada, Novotný, Zbořil, Husa, Riedl – Mrázek, Honejsek, Sedláček – Heš, Kindl, Pospíšil – Kubiš, Hejcman, Ondráček – Köhler, Gago, Zabloudil. Trenér: Říha.