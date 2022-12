Zatím se Okál nachází na marodce, prodloužení spolupráce se Zubry však naznačuje, že by se brzy mohl vrátit do hry. Při současné špatné produktivitě Svobodovy a Dočkalovy družiny by se přítomnost útočníka s 459 extraligovými starty a 163 kanadskými body mohla hodit.

Komentář: Zubři v první krizi. Ustojí kouč Svoboda tlak?

„Zdeňkova priorita byla dohrát sezonu v Přerově. Akceptoval všechny naše podmínky, za což jsme rádi, takže jsme se bez problémů domluvili,“ prozradil Pavel Hanák.

Mistr extraligy se Zlínem z roku 2014 se zranil v přípravném utkání se Šumperkem, poté naskočil do deseti utkání v Chance lize, avšak limitován problémem s ramenem zapsal vítězný nájezd z utkání se Slavií (3:2sn) a jedinou asistenci z duelu s béčkem Pardubic (4:3p).

Naposledy se na ledě objevil 20. října při prohře Zubrů s Litoměřicemi (2:3sn).

Co bude s Okálem? Zubři s útočníkem stále jednají