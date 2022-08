Proč zrovna Zubři? „Organizace, kluci, parta. Znal jsem tady tři čtvrtě kabiny, teď už celou. To bylo pro mě rozhodující. Jsem rád, že jsem se vrátil,“ řekl úvodem Zdeněk Okál.

Nezdá se vám slůvko „vrátil“? Okál totiž na Hané naskočil na led do letní přípravy a s týmem trénoval. Pak to ale vypadalo, že se s Přerovem na angažmá nedohodne. Ve hře byly další (a pravděpodobně movitější) kluby Chance ligy.

Ve středu ale přišel obrat o 180 stupňů. Zubři oznámili podpis smlouvy s velezkušeným útočníkem. Zatím do konce listopadu. Po návratu do přerovské kabiny si tak Okál pochopitelně vyslechl své.

„Dostal jsem to pocítit. Nějaké narážky tam byly, že mě vyhodí dveřmi a vrátím se oknem,“ smál se bývalý mládežnický reprezentant. „Ale dobré přijal jsem to. Jsem rád, že se kluci pobavili,“ dodal.

Řeči mohl vzhledem ke své klubové příslušnosti slyšet i doma uvnitř známé hokejové rodiny. Nestalo se tak prý ani ze strany táty Zdeňka, bývalého útočníka AC Zlín, ani strýce Miroslava, mistrovského kapitána HC Hamé z roku 2004.

„Nic neříkali. Že je to moje rozhodnutí, moje kariéra. Napřed jsem se samozřejmě nedohodl se Zlínem. Pak už mé kroky směřovaly do Přerova,“ zmínil Okál.

Premiéra? Cítil jsem se hrozně

Prakticky den po podpisu nové smlouvy Zdeněk Okál naskočil do prvního přípravného utkání v barvách Přerova. Prohře 0:4 s Duklou Trenčín ale nezabránil. Objevil se ve třetí formaci vedle dalšího zlínského odchovance Jiřího Goiše a slovinského centra Roka Macuha.

„Bylo to poprvé po šesti měsících. Takže jsem se cítil hrozně. Horko, těžký led, těžké nohy. Jsem rád, že mi kluci pomohli a nenechali mě v tom. S Rokem (Macuhem) jsme si rozuměli, to bylo super. Za to všem děkuji,“ vzkázal po zápase Okál.

Do zápisu o utkání se tak zapsal hlavně dvěma vyloučeními v první třetině. V té ale mohl klidně přidat dva góly. V největší šanci vystihl rozehrávku soupeře a sám zakončoval na zadní tyč. Co chybělo?

„Dát gól. To tak většinou je. Dobře jsme tam výborným forčekingem vystihli rozehrávku. Mířil jsem na zadní tyčku a bohužel minul. Snad to v sezoně budu trefovat,“ přeje si největší přerovská posila.

V závěru úvodního dějství dokonce nechybělo moc a Okál shodil rukavice. To když šel na pomoc Jiřímu Goišovi, který bohužel pro Přerov duel nedohrál.

„Viděl jsem, jak tam leží na Goginovi (Goišovi), tak jsem se ho snažil od něj oddělat. Pak jsme se chytli, ale moc velká potyčka to nebyla,“ popsal situaci.

V samotném závěru přeci jen potěšil oko přerovského fanouška proměněným nájezdem v rámci dodatečných trestných střílení. Jeho šikovná klička stála za to.

„Zkouším takových věcí strašně moc. To byla jedna z variant, která mě v tu chvíli napadla,“ pousmál se Zdeněk Okál.

A jak jeho premiéru hodnotil exzlínský a v současnosti přerovský trenér Robert Svoboda? „Čas nečeká. Těch přípravných zápasů už nám moc nezbývá. Nebyl důvod spekulovat o tom, jestli už bude hrát, nebo ne,“ řekl Svoboda.

FOTO: Přerov i s Okálem na Trenčín nestačil. Na Zubr Cupu skončí poslední