„Jsem takový Ferda mravenec,“ přirovnal sám sebe se smíchem k legendární pohádkové postavě Okál, který zároveň kurýruje i vykloubené rameno z posledního odehraného zápasu v předkole play-off proti Olomouci.

Prozraďte, co jste si už vyrobil?

Všechno možné na své zahradě. Třeba truhlíky, bylinkovník, schody, zrenovoval jsem si i sud.

Manuální zručnost jste zdědil po tátovi, co?

Všechno mě naučil on. Když třeba potřebujeme vybetonovat, dostanu od něj rady, někdy mě v tom nechá vymáchat. Pak jen přijde a říká mi, co musím předělat, co pokládám špatně a podobně. Ale vím, že se u něj naučím strašně moc.

Věnoval jste se dřevu už někdy dřív, nebo jste k tomu přišel na chuť až v době koronaviru?

Už dřív, třeba truhlíky. Nebo jsem tátovi pomáhal, když potřeboval udělat něco kolem domu na Zálešné. Teď, co mám barák na Kudlově já, tak se to ve mně ještě víc pohnulo. Firmy si nevolám vůbec, třeba i pergolu jsem dělal víceméně s tátou. Mám tady i zručného souseda – kamaráda, který také pomůže.

Synové se už také snaží pomáhat?

Spíš se ještě bojím, aby si něco neudělali. Roky na to ještě nemají, s nástroji je ještě pracovat nenechám. Ale když potřebuji zatlouct hřebík, samozřejmě jsou po ruce. Starší už dokonce seká i trávu. Uvidíme. (směje se)

Co kromě manuální činnosti tomto čase děláte?

Mám psa, ohaře, takže chodíme na procházky, věnuji se rodině. Co také můžeme v tomto čase dělat? Ještě navíc já se svou rukou také nemůžu moc dělat. Víceméně se nyní léčím.

Jak jste na tom s operovaným ramenem?

Byl jsem na operaci ruky, takže ještě jsem ve stádiu rekonvalescence. Za chvíli mě čeká rehabilitace a pomalu bych se měl zapojit s kluky do tréninku. Od příštího týdne bych měl s Radkem Vašíkem v posilovně začít něco na nohy a břicho. Na zimáku jsem se byl ukázat, je to moje práce, ale tento týden jsem ještě dostal klid. Jsem ani ne čtrnáct dnů po operaci. Ještě mám „pohodu“, ale to těžší začne.

Jak jste si vlastně rameno vykloubil?

Ve druhé třetině posledního zápasu v Olomouci jsem se špatně opřel do souboje a rameno mi vyletělo. Ale sezonu bych s tím dohrál, doktoři říkali, že to rameno zvládne. Jen po sezoně po domluvě s vedením a trenéry se to udělalo takhle. Pro mě je na jednu stranu dobře, že sezona předčasně skončila, na druhou stranu hrát jsem chtěl dál a bojovat o naše příčky. Ale teď mám aspoň čas se pořádně doléčit.

Bude těžké se individuálně donutit, nebo doufáte, že se omezení uvolní?

Budu mít při ruce trenéry, Larryho (Martina Hamrlíka), Radka (Radomila Vašíka) i Roberta Svobodu. Dostaneme plány na kolo, s kluky budu dělat to samé, akorát vynechám první tři týdny společné přípravy. I kluci tenhle týden společné přípravy prakticky vynechávají. Chodí jen po pěti, šesti lidech. Třeba posilovny se stejně nedají dělat po více lidech na jednotlivých stanovištích.

Klub vám kvůli pandemii snížil i výplaty o 40 procent. Je to opodstatněné? Je to velký problém?

Za ty roky si člověk nějakou pozici v hokeji vybojuje, ale přišel takový čas. Chápu to, že všichni hráči v klubu musí pomoct, pokud chceme něčeho dosáhnout. Teď to beru tak, jak to prostě je. I takhle bych chtěl poprosit naše fanoušky, aby nás podpořili koupením permanentky. Věřím, že v září všichni společně zvládneme rozjet sezonu a budeme bojovat za všechny.