Ševcovský ples, respektive jeho myšlenka se zrodila v roce 2018 a hned v únoru následujícího roku proběhl první ročník. Spojení hokeje, zábavy a kultury se ukázalo jako skvělá symbióza a pod značkou extraligového klubu se rodí nová tradice.

V následujícím třetím ročníku se pořadatelé ze společnosti Profesmedia musí popasovat s hrozbou omezení a epidemiologických opatření.

„Ani nás v loňském roce nenapadlo, že něco podobného může přijít. Na začátku února, kdy ples probíhal, jsme měli jen velmi malé a zprostředkované podvědomí o nějaké pandemii. O měsíc později jsme si pořádně oddechli, že jsme vše stihli před příchodem prvních nakažených do Česka,“ vzpomíná Richard Müller, který stojí v čele organizačního týmu.

Účast celého A-týmu Beranů včetně realizačního týmu a vedení klubu, kteří se všichni společně potkávají s fanoušky a příznivci i mimo zimní stadion Luďka Čajky, nabitý program, do kterého se zapojují samotní hokejisté a také soutěže o klubové suvenýry a další partnerské ceny – to všechno pod střechou Kongresového centra Zlín. Jenže rok 2021 může vystavit Ševcovskému plesu nepříjemnou stopku.

„Pravidelně sledujeme vývoj situace a asi neexistuje v tuto chvíli nikdo, kdo by nám řekl, jak to bude v sobotu 13. února vypadat. My jsme se společně s marketingovým oddělením klubu dohodli na tom, že přípravy na ples budou pokračovat tak, jako doposud. Jako by žádná omezení nebyla, s tím, že samozřejmě myslíme na případné zvýšené hygienické opatření, jako je dezinfekce nebo snížení kapacity,“ říká Müller z agentury Profesmedia.

Návštěvníci by v případě zrušení akce přišli o hodně. V minulých ročnících dominovala plesu vystoupení skvělých umělců z řad hudebníků a tanečníků. Barmanská show, brazilské tance nebo také work-out performeři či stand-up komik, je krátký výčet vystoupení z minulých dvou ročníků.

S oběma akcemi je spjatá také kapela Kameron, jejíž bubeníkem je útočník Beranů Zlín Jakub Herman. Moderátorem obou plesů byl herec Městského divadla Zlín Pavel Vacek, který sám hokej rekreačně hraje, a tak i díky němu nechyběla pořádná dávka humoru v okamžicích, kdy se na podiu objevili hokejisté, kteří na chvíli vyměnili hokejovou výstroj za skvěle padnoucí obleky.

Vrcholem každého ročníku je pak vyhlášení ankety o Sympaťáka plesu, pro něhož hlasují návštěvníci z řad přítomných hokejistů. Výherce pak vylosuje jednoho z hlasujících, kterého pozve na večeři.

V prvním ročníku to byl brankář a jedna z ikon mužstva Libor Kašík a o rok později další známé zlínské jméno, útočník Zdeněk Okál.

„Nerad bych ještě úplně do detailu prozrazoval program na třetí ročník Ševcovského plesu. Samozřejmě počítáme opět s drtivou většinou A-týmu PSG Berani Zlín a tradičními plesovými soutěžemi.

Dočkáte se tradičních vystupujících, ale i novinek v programu,“ slibuje lídr organizačního týmu Richard Müller. Pro aktuální informace, možnost elektronického předprodeje i další zajímavosti doporučuje sledovat stránky Ševcovského plesu na sociálních sítích a webu.

Autor: Daniela Mudříková