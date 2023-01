Ševci odehráli v pondělním střetnutí proti Slavii jeden z nejhorších duelů sezony. „Předvedli jsme katastrofální výkon. Za mě to byla úplná šílenost, něco neuvěřitelného. Nemáme se na co vymlouvat. Zlínským fanouškům se můžeme pouze omluvit," pronesl po neúspěšném utkání skleslý hlavní kouč Zlína Miloš Říha mladší, který od nástupu zapsal jen dvě výhry.

Obránce Beranů Zbořil: Je to tragédie, úvody zápasů jsou tristní

O dva dny později se Berani nevzmohli na rezervu Pardubic. „Věděli jsme, v jaké jsme situaci, o co hrajeme. Stejně jsme to nezvládli. Klukům nemůžu vyčíst, že by nechtěli, máme však takový blok v hlavě a zmar na rukách, že se to pak na tom odráží. Zápasy pak vypadají, jak vypadají. Je to tragédie," smutnil obránce Mikuláš Zbořil.

Berany už v sobotu od 17.30 hodin čeká domácí duel s Frýdkem-Místkem, se kterým prohráli oba letošní vzájemné zápasy. Vstup na utkání je 70 Kč.