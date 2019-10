„Každý, kdo je zrovna ledě, musí vzít zodpovědnost na sebe a nedívat se doprava doleva,“ burcuje Ondráček sebe i své spoluhráče.

Nalomila vaši už tak křehkou sebedůvěru branka na 1:1 půl minuty před koncem první třetiny? Navíc po složitém dokazování, jestli byla nebo nebyla regulérní?

Asi ano. Měli jsme dohrát první třetinu, jít do šatny a něco si k tomu říct. Kdyby nás přehráli, ale měli jsme puk na hokejce. Bohužel, teď nás sráží každý takový gól. Nadřeme se, abychom vedli, a pak uděláme chybu.

Je to znát. Máte těžké ruce, těžké nohy a minimum sebevědomí…

Samozřejmě, když prohráváte, nikdo si nebude extrémně dovolovat. Jsme tady my hráči, abychom to zvládli. Jestli si někdo myslí, že nás z toho někdo dostane, tak se mýlí. Musíme hrát a zabrat. Každý, kdo je zrovna ledě, musí vzít zodpovědnost na sebe a nedívat se doprava doleva.

Měníte už i rituály?

Člověk se snaží každý sám, ale většinou to bývá tak, že čím víc člověk chce, tím je to horší. Něco jsme si k tomu řekli a musíme zabrat a vyhrát. Tady není už na co čekat. Je desáté kolo, máme dvě výhry.

Ani jednou v sezoně jste nedokázali otočit zápas, přestože jste prohrávali. Máte to už v hlavách?

Chtěli jsme na ně ve třetí třetině za stavu 2:3 nastoupit. A pak hrajeme deset minut v oslabení. To pak těžko otočíme. Chodí tam čtyři až šest lidí, pak nemůžeme. Pak síly chybí v tlaku na konci, kdy už rozhoduje každý souboj, každé přebruslení. To tam není a pak už je to bezmoc.

Zítra jedete do Litvínova, pak máte týden volno. O to víc potřebujete urvat body, aby nálada nebyla na bodu mrazu. Souhlasíte?

Samozřejmě. Je jedno, jestli jedeme na Kladno, nebo hrajeme doma. My už musíme začít vyhrávat a v Litvínově to urvat. A je jedno jak. Pak se můžeme začít dívat dál.

Ty fauly a vyloučení pramení z frustrace nebo z přemíry snahy?

Neviděl jsem to (Köhlerův faul do konce utkání – pozn. aut.), viděl jsem jen, že tam jejich asistent hodil po mě flašku. Asi to faul byl, když dostal pět minut a do konce. To se musíte zeptat Bédi, jestli to bylo z frustrace. Bylo to zbytečné, bohužel, stane se. Člověk chce, mančaft chce nastartovat a dohrávat souboje, aby to hučelo. Bohužel, tohle nám nevyšlo a hráli jsme deset minut v oslabení.