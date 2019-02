„Doktoři říkali, že na ledě budu zpátky až na play-off. Že se vrátím za tři až čtyři týdny,“ oznámil diagnózu pro Deník Ondráček, který dosud nasbíral za 45 zápasů 35 kanadských bodů za 12 branek a 23 asistencí.

Jak diagnózu o vašem zranění vstřebáváte? Je to šok?

To k hokeji patří. Na jednu stranu jsem rád, že to není na operaci, na druhou stranu člověka mrzí, že se celou sezonu snaží, hraje se o všechno a na ledě nebude. Musím to tak vzít, jak to je. Zase dostanou šanci jiní kluci, co to zvládnou a bude to dobré.

Věděl jste hned po srážce, že je zle?

Hned, jak jsem rukou škubl, cítil jsem křupnutí. Hned jsem věděl, že se něco stalo. Věděl jsem, že půjdu rovnou do kabiny a bude to možná i na operaci.

Obával jste se jí hodně?

Byla by samozřejmě nepříjemná. Podstoupil jsem už jednu a vím, jaké je ruku po ní rozhýbat. Říkal jsem si, aby to nebylo na operaci a ať nemám úplný konec sezony. Přece jen to nyní můžou být dva tři týdny a my můžeme postoupit do čtvrtfinále. Je to otevřené, je tam naděje, pořád věřím, že mančaftu pomůžu.

Těší vás aspoň fakt, že jste i během necelé minuty, kterou jste na ledě strávil, týmu v neděli pomohl?

Cítil jsem se dobře, přišla hloupá srážka. Jsem rád, že kluci důležitý zápas zvládli. Věřím tomu, že desítku uhrají. Třeba naskočím aspoň do předkola play-off.

Ruku máte v dlaze?

Předtím jsem dostal šátek, nyní ji mám v ortéze. Víc není potřeba. Je tam pouzdro, doktor mi říkal, že na to vliv nemá.

Spoluhráči nedělní zápas i bez vás zvládli, vrátili jste se do elitní desítky a s dalšími dvěma týmy Litvínovem a Olomoucí jste se srovnali na 65 bodů. Upřímně, věřili jste tomu ještě někdy minulý týden po porážce s Litvínovem?

I Fořťák (Fořt) už říkal, že je nálada horší. Měli jsme ztrátu pěti bodů a už jsme si sami říkali, že to bude těžké. Ale na druhou stranu jsme si říkali, že nikdy nic není ztracené a dokud není konec a není o co hrát, tak můžeme po pauze využít síly, co jsme natrénovali a můžeme jen překvapit, jako se nám to povedlo v Liberci. Na tuto šňůru by to chtělo navázat. Nyní se nám daří a bude se hrát do posledního kola. To jsme před touto situací chtěli, abychom měli o co hrát.

Díváte se pořád pod sebe, nebo jste už vytvořili tlak na týmy před vámi a pošilháváte po šesté příčce, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play-off?

Abych řekl pravdu, úplně dolů jsem se nedíval. Byl tam už rozdíl dvaceti pětadvaceti bodů. To je dostatečný náskok a nemuseli jsme se strachovat. Ale rozhodně jsem se nedíval ani na šestku. Víme, jak jsou mančafty před námi kvalitní a abychom se dostali do šestky, museli bychom ze sedmi zápasů pět šest vyhrát. Což je strašně těžké.

Každopádně s pocitem výhry na ledě lídra z Liberce můžete myslet i na body z Plzně. Souhlasíte?

Kolikrát jsme v Plzni zahráli dobré zápasy. Je to hodně o faulech a přesilovkách. Jestli se využijí nebo ne. Je to tam zrádné, můžeme tam vyhrát, ale i dostat. Budu klukům přát, aby to tam zvládli a dostali ještě víc pod tlak týmy, jako je Olomouc, Sparta a bylo o co hrát až do konce. Pro lidi by bylo předkolo pěkné, i když nám moc nevěřili a odepisovali nás. Tohle by byl silný argument.

Mrzelo vás, že už vás někteří odepisovali?

Nevím, jestli mrzelo. Hrajeme za sebe, chceme vyhrávat. Lidé mají nějaký názor, ale přijde mi až nedůstojné, když nás někdo posílá do první ligy a podobně. Ať tam z kluků hraje kdokoliv, snaží se odvést maximum. Když jsou mančafty lepší, svou kvalitu potvrdí. Ale nezažil jsem zápas, který bychom odchodili a mohli si říct, že v otázce přístupu to bylo špatné. Je to z tohoto hlediska nefér. Všichni totiž dřou. Před sezonou se říkalo, že chceme do play-off do desítky. Pořád o něj hrajeme, takže je tohle rozhodně příjemnější, než se strachovat a být v roli Pardubic a Chomutova. Přitom si nemyslím, že by měli horší týmy a jsou v horší situaci. Tohle mi přijde zvláštní.

Co říkáte na přímý sestup do první ligy, který vedení českého hokeje od příští sezony zavedlo?

Nevím, co k tomu mám říkat. Když se nás to nebude týkat, bude to jedno. Spíš mě překvapuje, jak se všechno mění. Kdyby si to odsouhlasily mančafty, tak to pochopím. Jenže s tímto rozhodnutím přišel někdo jiný. Jestli je to dobře, nebo špatně, nechám na ostatních. Zjistíme až za pár let, jestli to byla dobrá volba.