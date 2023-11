FOTOGALERIE/ Přísnější opatření si vyžádá dnešní zápas 18. kola Chance ligy. Zápas hokejových Beranů s prostějovskými Jestřáby doprovodí i změna vstupu na Trinity Bank Aréně Luďka Čajky.

Atmosféra ve zlínském kotli. | Video: Hejtmánek Jiří

„Utkání 18. kola Chance ligy mezi zlínskými Berany a prostějovskými Jestřáby, které se v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky odehraje dnes od 17:30 si vyžádá zvláštní bezpečnostní opatření. Z důvodu očekávané účasti fanoušků hostů bude uzavřen vchod na stadion od ulice Březnická (vedle pokladen). Prosíme proto fanoušky, aby pro vstup využili vchod od ulice Březnická (vedle restaurace),“ přiblížil klub v průběhu středečního dopoledne.

„Zlínský hokejový klub vyzývá diváky, aby přišli do hlediště včas a s dostatečným předstihem. Areál před stadionem bude otevřen 90 minut před začátkem utkání. Klub upozorňuje návštěvníky, že platí přísný zákaz vnášení pyrotechniky, petard a dýmovnic do hlediště zimního stadionu. Byl výrazně posílen kamerový systém při vstupu do areálu a uvnitř zimního stadionu,“ informovali dále Berani.

