Tomáši, panují zde na stadionu celkem přísná opatření. Když se to všechno sečte, asi náročný první trénink, že?

Určitě, toto nezažil nikdo. Co se týče tréninku na ledě, připravujeme se podle plánu, zvykám si na novou výstroj. Každý začátek takto na ledě je těžký, když z běhu v letě přejdete na led, těžko se přeorientovává, ale to je každý rok stejné. Letos však navíc si musíme dávat pozor na dodržování hygienických pravidel, každý máme svoji flašku, svůj ručník."

Nebere vám to tu chuť z hokeje?

Pravdou je, že je to nepříjemné, připravujeme se na něco, co člověk neví, kdy začne, případně jestli vůbec začne. Trochu tu chuť mi to ubírá, ale snad se z toho časem dostanu.

Neříkáte si, že už to nemáte zapotřebí?

To mě napadá každý rok, teď v začátcích jsou totiž všichni plní sil, tak v září říkám, jak jdu do důchodu (smích). Ale pak se to změní, věřím, že to dobře dopadne i nyní a trošku ty opatření vymizí a my se budeme moct soustředit jenom na hokej.

Jste poprvé na ledě od března nebo jste byl už dřív individuálně?

Ne, jsem poprvé. Nechtěl jsem ten začátek uspěchat, aby mě to pak v září bavilo. Navíc opravdu, nikdo neví, jak co bude, takže to nemělo moc smysl. Rozpis přípravy a ligy se sice daný, řídíme se tím, ale opatření se mění každou chvíli a nikdo neví, co bude.

Autor: Jakub Kudláč