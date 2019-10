„Borci se s tím musí naučit žít. Máte sezony, kdy se dobře chodí po městě, všichni vás plácají po ramenou. Nyní si to musíme vyžrat,“ rozvykládal se na pozápasové tiskové konferenci asistent trenéra Martin Hamrlík.

„Musíme věřit, že to bude dobré, udělat trejdy a věřit že se to zlomí. Krize může trvat déle, nebo se někde všechno otočí,“ sypal ze sebe.

Jeden z klíčových okamžiků včerejšího večera přišel půl minuty před koncem první třetiny. Polanský se natlačil před brankáře Čiliaka a tečoval kotouč do sítě.

„Tady se lámal zápas. Byla to stupidní hrubá chyba, kdy si to křídlo hodí na svého beka v rohu… Tohle se učí v žácích,“ soptil Hamrlík.

„Druhá třetina by se pak vyvíjela jinak, pohoda by byla větší. Na každý gól se nadřeme,“ krabatil čelo zlínský trenér.

Konec první části se však o dobrých pět minut protáhl. Sporná gólová situace se hned dvakrát prohlížela ze záznamu. Nejprve hlavní rozhodčí Hodek rozhodl přezkoumat celou situaci videorozhodčím Potchem kvůli posunuté brance, následně trefu uznal.

Kouči Zlína Stavjaňovi se však celá situace vůbec nezdála pro nedovolené bránění brankáře Čiliaka a vzal si trenérskou výzvu. Jenže i napodruhé sudí rozhodli v neprospěch Zlína.

„Zkusil to, viděl to nahoře na kostce dvě vteřiny, viděl tam moc lidí v brankovišti, a když je ta šance využít, proč ne,“ popisoval dění na střídačce Hamrlík.

Druhý moment zápasu jde za Markem Čiliakem, který v závěru druhé části za stavu 2:2 neudržel bekhendový Kovarčíkův pokus, propadl mu od betonu před brankovou čáru a Chmielewskeho už čekal snadný úkol.

„Těžko to házet na gólmana. To je poslední věc,“ bránil však Hamrlík „hosta“ z Brna, který zaskakuje za dlouhodobě zraněnou jedničku Kašíka.

„Vždyť náš nejlepší střelec je Tomáš Žižka, tam musí šlapat útočníci,“ vidí Hamrlík kámen úrazu v tom, že například letní švédská posila Palmberg se v devíti zápasech střelecky prosadila jen jednou….

Zlínu to nejde ani v přesilovkách, přestože jednu dvojnásobnou právě Köhler proměnil.

„Jinak si jimi nepomůžeme. Jezdíme bazény, pak nám chybí síly. Výsledek je krutý jak se Spartou, přitom hra tomu neodpovídá, ale tak to momentálně je,“ štve Hamrlíka.

Vrcholem včerejšího zmaru pak bylo vyloučení ze 43. minuty Köhlera do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku Doudery.

„Neviděl to, ale když je tam krev, hráč si to neudělal sám. Musíme se na to podívat, bylo to z přemíry snahy. Snad hráč bude v pořádku,“ popřál Hamrlík třineckému obránci.

PSG BERANI ZLÍN - OCELÁŘI TŘINEC 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Žižka (J. Ondráček), 32. Köhler (Freibergs, Nosek) – 20. Polanský (Gernát, Roth), 23. P. Vrána (Hrehorčák, M. Stránský), 38. Chmielewski (M. Kovařčík, M. Doudera), 45. Hrehorčák (Roth), 59. Dravecký (Krajíček). Rozhodčí: Hodek, Zrnič – Klouček, Zgonc.

PSG Berani Zlín: Čiliak (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Gazda, Řezníček, Hamrlík – Dufek, P. Sedláček, Köhler – J. Ondráček, Honejsek, Kubiš (A) – Szturc, Palmberg, Herman – Šlahař, Popelka, Fryšara.

HC Oceláři Třinec: Bartošák (Kváča) – Gernát, Roth, M. Doudera, Krajíček (C), Zahradníček, D. Musil, Haman – Hrehorčák, P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Polanský, Hrňa – Adamský (A), Hladonik, Kofroň.