„Začátkem října odstartovaly nutné opravy k zajištění provozu hlavního stadionu na dalších deset let,“ potěšil všechny uživatele zlínských „zimáků“ jejich provozní ředitel David Navrátil. „Všichni bychom moc rádi zde opět měli modernější stánek, který by splňoval nároky a potřeby 21. století, ale reality je jiná,“ pokrčil smířlivě rameny.

I proto zdaleka nesedí v křesle se založenýma rukama a s pomocí města, vlastníka obou zimních sportovišť, pár měsíců od zamítnutí dotace od NSA dokázal rozhýbat první fázi oprav.

„Nejzásadnější problém hlavního zimního stadionu je střecha a kanalizace - jak ležatá tak svislá,“ poukázal Navrátil s tím, že na ledovou plochu přes díry zatéká již od jeho nástupu, tedy 13 let, přičemž intenzita neustále sílila. „Dostali jsme se do situace, kdy i prší na ledovou plochu a hrozí vážné zranění sportovců na samotném ledě.“

Zcela vyřešit tento akutní stav, kdy je během deštivých dnů k vidění na ledě rozeseto i několik kbelíků pro záchyt vod, se podaří až po sezoně, přesto s opravou pláště se již začalo. „Kvůli klimatickým podmínkám se tak nyní děje na přední, administrativní části budovy. Až počasí dovolí, po zimě, přijde na řadu střecha nad hrací plochou a hledištěm,“ je domluven provozní ředitel s jedním v soutěži vybraných dodavatelů. „Obě akce by měly trval necelé dva měsíce, do konce dubna by mělo být hotovo,“ upřesnil Navrátil.

Běžného návštěvníka a sportovce se opravy nedotknou. Jednou z mála viditelných změn je průmyslový výtah kousek vedle pokladen stadionu, vevnitř jsou pak v jednom z rohů k vidění tři vysokozdvižné plošiny.

Ty využívá druhá dodavatelská firma. Město Zlín totiž vsadilo také na zlepšení osvětlení. „Zářivkové nahradí nové moderní ledkové, které má větší svítivost, delší životnost a v dnešní energeticky náročné době také menší spotřebu. Také výměna světel probíhá od začátku října, přičemž na stadionu se pracuje výhradně v nočních hodinách, tedy od deseti večer do šesti rána. Tak, aby nevyl narušen provoz ledové plochy,“ těší ředitele.

Komplet ní výměna přitom má být výměna a výrazně zvýšeny světelné podmínky do konce roku. „Aktuálně už pracovníci stihli namontovat konstrukce a provádí rozvod kabelů,“ doplnil.

Poslední část úvodní fáze rekonstrukce bude probíhat po sezoně, do startu nové. „Výměna kanalizace a odstranění závad ocelové konstrukce již vyžaduje práci uvnitř stadionu, proto letní termín, kdy se kluziště nemrazí. Veškerý balík oprav by měl hotov před startem další sezony,“ má naplánováno provozní šéf ZS Luďka Čajky.