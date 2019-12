„Nečekali jsme, že si odtud odvezeme tři body,“ přiznala legenda Zlína po triumfu, o kterém rozhodli bojovníci ze zálohy. Za stavu 2:2 totiž dvěma góly rozsekl duel dvěma brankami během dvou minut dříč Štěpán Fryšara, který zrovna dnes slaví svůj svátek.

„Věděli jsme, že nás nic jednoduchého nečeká. Hráli jsme dobře, sice měli nějaké šance, hlavně v přesilovkách. Super důležité tři body,“ lebedil si i brankář Zlína Marek Čiliak, který přispěl k výhře na západě Čech 35 úspěšnými zásahy.

Berani vyhráli posedmé z posledních deseti zápasů a zároveň bodovali podeváté ze stejné porce utkání. Plzeň sice dokázala dvakrát reagovat na vedení Zlína. Na Ondráčkovu trefu v oslabení nejprve odpověděl v přesilovce Rob. Následně na gól důrazného Sedláčka opět v přesilovce střelec Gulaš.

„Je těžké ho bránit, je to top hráč. Ví, kam se má postavit a odrazí se to k němu. Zvládali jsme to,“ pochvaloval si Čiliak.

Víc za něj totiž neprošlo. Slovenský gólman, jenž je do konce roku ve Zlíně na hostování z Komety šel přitom do akce téměř po měsíci. „Bylo to po zranění těžké, ale byl jsem rád, že na mě šlo v první třetině dost střel, měl jsem práci a pak jsem se do toho dostal,“ pochvaloval si Čiliak. „Podal výborný výkon, přidali jsme šťastné branky a ubránili jsme rozhodující přesilové hry,“ liboval si Hamrlík, jehož tým šel i vzhledem k absencím do zápasu jako outsider.

„Takhle jsem to nebral. Týmu věřím, můžeme porazit kohokoliv, jak jsme již dokázali v sezoně několikrát. Musíme se soustředit na další zápas. Každý bod je důležitý. Doma Kladno bude také nepříjemné. Hlavy už musíme nyní přenastavit,“ ví Čiliak, pro něhož to bude domácí rozlučka se zlínskými fanoušky před návratem domů do Brna. „Doufám, že se rozloučím výhrou. Chci jim poděkovat za všechno, co jsem tady zažil. Jsem strašně rád, že jsem tady mohl být,“ vzkázal Čiliak.

Zastaví i Jágra a spol.?

PLZEŇ - PSG BERANI ZLÍN 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 24. Rob (Čerešňák, Kracík), 43. Gulaš (Kantner, Budík) – 18. J. Ondráček, 39. P. Sedláček (Dufek, Freibergs), 50. Fryšara (Dufek), 52. Fryšara (Dufek, P. Sedláček). Rozhodčí: Pražák, R. Svoboda – Lhotský, J. Svoboda. Diváci: 5783.

HC Škoda Plzeň: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Vracovský, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Indrák, Rob.

PSG Berani Zlín: Čiliak (Kašík) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Buchta, Řezníček – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Dufek, Honejsek, Šlahař – Popelka, Fryšara, Okál – P. Sedláček, Dobiáš.