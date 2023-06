Po čtyřiadvaceti letech se ve Zlíně dočkali. Do města, kde v roce 1999 para hokej (tehdy ještě názvem sledge hokej) na území Česka začal, teď Zdeněk Hábl přivezl bronzovou medaili z mistrovství světa. Pro Českou republiku historicky první.

„Je to pro mne velký osobní úspěch. Konečně se to k nám po letech přiklonilo. Oslavy po zápase ale byly celkem malé, neboť hned nad ránem jsme odjížděli na letiště. Dali jsme si třetinku piva a pak už bylo jen sušení výstroje a cesta," přiznal pro Český rozhlas Zlín střídmou radost Zdeněk Hábl, rychlý univerzál s tvrdou střelou, jenž byl ve svých jednačtyřiceti letech nejstarším českým hráčem, který do turnaje se lvem na hrudi zasáhl.

A byl to právě on, kdo na letošním turnaji v kanadském Moose Jaw zlínského šestinásobného ligového šampiona v českém dresu reprezentoval. Nejvýznamněji se podepsal pod čtvrtfinálový výsledek 4:0 s Itálií, kde se postaral o vítězný gól. V následném semifinále sice Češi padli s Kanadou jasně 0:5, v souboji o bronz ale přehráli Čínu 3:2 a Hábl tak mohl slavit.

Přivítání se dočkal také ve své obci, kde na něj čekal starosta Hvozdné a další známí. „Bylo to pěkné, co obec, sousedi a rodina nachystali. Mám z toho radost, ovšem přiznám se, že jsem byl celkem nervózní a všude zpocený," usmíval se Hábl, pro kterého to byla druhá velká medaile v letošní sezoně. V březnu ještě se svým zlínským klubem oslavil stříbro z ligové soutěže.

„Druhé místo je vynikající. V sezoně jsme měli dost zraněných, včetně mě, takže stříbro beru všemi deseti,“ vrátil se k březnovému play off tahoun Zlína i reprezentace.

V Baťově městě nastupuje od roku 2005, národní dres začal oblékat následující rok. Za tu dobu stihl Zdeněk Hábl čtyři paralympijské hry, sedm světových šampionátů a se Zlínem šest mistrovských titulů a dvě evropská zlata.