Bylo mu přáno, narozeniny si krásně vyšperkoval. Podruhé v kariéře vstřelil dvě branky v jednom zápase, vůbec premiérově za Berany. Góly Martina Novotného nepřišly vniveč, řídily důležité vítězství nad Prostějovem 6:2. Hokejový Zlín to ve středu večer posunulo do semifinále Chance ligy. „Lepší oslavu jsem mít nemohl. Užil jsem si ji,“ usmíval se 35letý bek, nejen služebně jeden z nejstarších členů zdejšího kádru.

Radost hokejového Zlína. | Video: Deník/Martin Břenek.

Poprvé si u modré narovnal puk, propálil vše, co mu stálo v cestě. Podruhé si v útočné třetině ještě povyjel a nikým nehlídán pumelicí překonal Štipčáka, jemuž z branky dokonce odlétla láhev na vodu. Novotný pak vítězoslavně oslavil vedení 6:1. „Většinou nejsem příznivcem velkých oslav. Byla to však povedená střela,“ radoval se v útrobách stadionu.

Nebyl jediným bekem ševců, kterému se zadařilo, střelecky to vyšlo také Riedlovi a Wargovi, byť tito dva borci vstřelili jen jeden gól. Obránci dohromady zařídili čtyři středeční trefy ševců. „Na tréninku něco pilujeme, naštěstí se nám to povedlo. Výbornou práci odvedli útočníci před brankou, když tam nikdo nestojí, tak z dálky v dnešní době nedáte vůbec gól,“ líčí zkušený bek.

Defenzivní linie zařídila všechny tři branky Beranů v první třetině. Domácí především už po čtyřech minutách vedli 2:0, což Jestřáby hodně nahlodalo. „Snažili se do toho dát všechno, toto ovšem pro ně byla velká rána. Ani se nedivím, jak vypadali, vypadal bych úplně stejně,“ soucítil trochu s týmem hostů.

Ševci si nakonec poradili s Jestřáby 3:0 na zápasy, na postup mezi čtyři nejlepší mančafty Chance ligy potřebovali nejnižší počet utkání. „Série mi přišla dost těžká! Musím uznat sílu Prostějova, vydali se ze všech sil,“ ocenil třetí tým základní části, ve kterém strávil část sezony 2019/2020.

Klíčovým faktorem postupu byl úspěšný výjezd z Hané, kde zlínští hokejisté urvali oba dva body. Doma vše stvrdili. „V prvním zápase jsme otočili z 1:3 na 5:3, ve druhém jsme snad při prvním střídání rozhodli v prodloužení. Teď jsme dali dva rychlé góly, pak to vypadalo, jak vypadalo,“ poukázal na přesvědčivé vítězství před domácím publikem.

Fanoušci Beranů byli během celého čtvrtfinále důležitým faktorem úspěchu. Do Prostějova jich v oba dny zavítalo hned několik stovek, svým oblíbencům vytvořili téměř domácí kulisu. Ta naplno vypukla ve středu, kdy do Trinity Bank Arény Luďka Čajky přišlo více než pět tisíc diváků. „Rozhodně jsme si to užili. Vždy jak na kostce pustí hlukoměr, tak je to paráda, baví nás to!“

Pomalu se už začíná mluvit o tom, jak ševci kopírují loňský scénář, kdy po horší základní části nakonec celou soutěž vyhráli. Ve Zlíně by se tomuto repete zajisté nikdo nezlobil. „Snad tomu tak bude,“ culí se Novotný. „Kdybychom měli klidnější základní část, tak bych byl o hodně radši. Asi potřebujeme, aby nám teklo do bot,“ ukazuje na rozdílné výkony.

Baťovo město by znovu po roce rádo okusilo baráž. K tomu Berani v nadcházejících týdnech potřebují urvat osm vítězství. Zaděláno mají slušně, jsou na vítězné vlně, od konce února vyhráli už šestkrát v řadě. „Možná jsme začali hrát ještě zodpovědněji,“ přemítá Martin Novotný.

Další krok čeká na ševce v semifinále. Soupeře zatím ještě neznají. „Člověk nad tím nemá žádnou moc. Až to přijde, tak to přijde,“ nechce předjímat.

Jedno je však jisté, bitvy o finále začínají v úterý, další duel je ve středu. Kde své duely zahájí, to se dozvíme nejpozději v sobotu.