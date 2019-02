Oslavy si pokazit nenechali. Slavnostní zápas k příležitosti 90. výročí zlínského hokeje, které spadalo přesně na dnešní den 13. ledna, hokejisté PSG Berani Zlín oslavili výhrou nad posledními Pardubicemi 5:1 a po pěti zápasech bez výhry se dočkali vítězného pokřiku. V retro dresech s beranem z 90 let na hrudi celý zápas dominovali.

Po slavnostním ceremoniálu, kdy zlínský klub ocenil vyvěšením dresu s číslem 16 Petra Čajánka, Berani neponechali nic náhodě a po první části vedli 3:0 po brankách Šlahaře, Valenty a Fořta.

Ve 24. minutě sice snížil Ihnačák, ale v polovině zápasu přidal svou první branku v dresu Zlína Anděl. O minutu později přidal pátou trefu Kubiš. Ve třetí části stadionem obíhala i mexická vlna a Zlín svůj náskok bezpečně kontroloval.

Ladislav Lubina (Pardubice): „Samozřejmě dnešní utkání se rozhodlo v první třetině. My jsme třikrát inkasovali. Myslím si, že příčinou byl laxní vstup do utkání. Zaostávali jsme v bruslení a pak se to projevilo na skóre. Ve druhé třetině jsme se chtěli pokusit o zvrat, snížili jsme, ale definitivní tečku dala čtvrtá branka. Ve třetí třetině se utkání pouze dohrávalo. K mému vyloučení se nemůžu vyjadřovat. Zápas jsem sledoval na tribuně.“

Martin Hamrlík (PSG Berani Zlín) „Pro nás to bylo těžké utkání hlavně po psychické stránce. Věděli jsme, že tohle už musíme urvat. Povedl se nám vstup do utkání, pomohl nám narvaný zimák. Podle mě ale kluci nebyli motivovaní kvůli Čájovi, oni hrají sami za sebe. Pomohlo jim, že přišlo tolik lidí a že jsme dali rychlé branky. Rozhodla první třetina, kdy jsme se uklidnili. Diváci zaslouží poděkování. Začali jsme se dívat spíš po sebe než nad sebe. Je to vyrovnané, nemůžeme být dál namyšlení. Realita je taková, že se bude hrát do posledního kola. Týmy ze spodní části se k nám přibližují. Dnes zlaté tři body.“

PSG BERANI ZLÍN - PARDUBICE 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Šlahař (Fryšara), 15. Valenta (Lakatoš), 17. Fořt (J. Ondráček), 31. Anděl (Fryšara, Řezníček), 32. Kubiš (J. Ondráček, Freibergs) – 24. Ihnačák (Mikuš). Rozhodčí: Pavel Hodek, Tomáš Veselý. Čároví: Milan Kis, David Klouček.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Valenta, Zbořil, M. Novotný – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – E. Kulda, P. Sedláček, Lakatoš – Šlahař, Fryšara, Anděl – Werbik, Popelka, Herman.

HC Dynamo Pardubice: Hamerlík (17. Kacetl) – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Budík, Cardwell, Děrvuk – Hovorka, Marosz (A), Rolinek (C) – Machala, Ihnačák, Voženílek – Mandát, Poulíček (A), Kusý – Koffer, Dušek, Perret.