FOTOGALERIE / Osm gólů, místy zběsilé tempo, mraky šancí a v závěru také potyčku Fořta se Sládkem. Tohle všechno nabídla atraktivní bitva v netradičním formátu tři proti třem mezi extraligovými hokejisty PSG Berani Zlín a Trenčínem, kterou Berani vyhráli 6:2.

„Byla to pro nás trošku země neznámá. Stejně jako Trenčín jsme nevěděli úplně přesně, jak se to může vyvinout. Oni si zápas rozpůlili na dva týmy, my jsme nasadili dvanáct útočníků a šest obránců. Těžko povědět, co je lepší. Bylo těžké hrát přesilovky na tomto malém prostoru, ale nakonec jsme v nich dali tři góly, takže za to jsme rádi stejně, jako jsme nastříleli i nějaké góly, přestože to tak ze začátku nevypadalo,“ poznamenal kouč Zlína Antonín Stavjaňa.